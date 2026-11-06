La Fiscalía y la querella expondrán sus alegatos este viernes desde las 8.30 en los Tribunales de General Pico. Tres jefes policiales coincidieron en que la escopeta antitumulto debía ser el último recurso.

El juicio oral contra el policía Agustín Leonardo De Los Santos, acusado de herir con una escopeta a Kevin Nahuel Quiroga, entrará en su etapa final este viernes con los alegatos de clausura. La audiencia comenzará a las 8.30 en los Tribunales de General Pico.

Después de escuchar a los testigos y de incorporar las pruebas, la Fiscalía y la querella presentarán sus conclusiones y solicitarán las penas que consideren correspondientes. La defensa buscará cuestionar la acusación y sostener la inocencia del efectivo. Con el cierre del debate, el tribunal quedará en condiciones de resolver la situación procesal del imputado.

Testigos señalaron que la escopeta debía ser el último recurso

En la última jornada de declaraciones testificaron el jefe de la Comisaría Tercera, Lucas Rinaldi; la ex jefa de la Unidad Regional II, Vanina Fileni; y el director de la Escuela de Tiro del Instituto Superior Policial, el oficial principal Carlos Aranda. Los tres coincidieron en que el uso de una escopeta antitumulto debía ser “el último recurso”.

Rinaldi y Fileni hicieron referencias positivas al desempeño profesional de De Los Santos. Sin embargo, el testimonio de Aranda, convocado a pedido de la defensa, fue relevante para las partes acusadoras: el instructor sostuvo que, según las circunstancias expuestas en el juicio, no era necesario que el policía siguiera avanzando con la escopeta en sus manos.

Aranda también confirmó que el disparo que alcanzó a Quiroga en la espalda se produjo desde más lejos que el impacto recibido en el hombro. En las preguntas de los fiscales y del querellante Guido Portis Ricciardi, el debate se centró en los protocolos policiales y en la proporcionalidad del uso de la fuerza.

El debate sobre el uso de la fuerza y las distancias de los disparos

Durante la audiencia se planteó que el personal policial cuenta con capacitación para reducir físicamente a una persona alterada sin recurrir a un arma. En el episodio, según se expuso en el debate, había cinco policías y dos personas ebrias. También se cuestionó que De Los Santos hubiera trasladado la escopeta durante varios metros cuando, según las acusaciones, ya no había una situación que justificara su uso.

El arma empleada era una escopeta calibre 12/70, cargada con cartuchos antitumulto y postas de goma, cuyo uso debe ajustarse a criterios de necesidad y proporcionalidad. Durante el juicio se mencionó que el impacto en el hombro pudo haberse producido a unos 30 centímetros y que los disparos por la espalda se habrían efectuado a una distancia de al menos un par de metros.

Sin embargo, no hay una pericia balística que certifique esas distancias y los profesionales que declararon tampoco pudieron establecerlas con precisión.

La acusación por las heridas sufridas por Kevin Quiroga

El proceso busca determinar la responsabilidad penal de De Los Santos por las lesiones que sufrió Quiroga durante un procedimiento policial en la madrugada del 16 de junio de 2025, en General Pico. El episodio comenzó a la salida de una cantina ubicada en calle 9 al 116, en el barrio Malvinas. Quiroga había concurrido al lugar con un amigo y, luego de que ambos se retiraran, se produjo una intervención policial que derivó en un enfrentamiento.

Según la acusación, el subinspector disparó entre dos y tres veces con su escopeta reglamentaria. Un proyectil impactó en el hombro izquierdo de Quiroga y los restantes en la espalda cuando intentaba alejarse. El joven sufrió heridas graves, fue operado y permaneció internado en el Hospital Centeno.

De Los Santos declaró que había sido agredido físicamente y que actuó en un contexto de dificultades. También justificó el uso del arma como parte de una intervención en la que, de acuerdo con su versión, había intentado aplicar previamente los protocolos de uso racional de la fuerza.

Qué delitos atribuye la Fiscalía y quiénes integran el tribunal

La Fiscalía, representada por Armando Agüero y Matías Juan, sostiene como acusación principal la de lesiones graves agravadas por abuso de la función policial y por el uso de un arma de fuego. Como alternativa, mantiene la figura de vejaciones agravadas.

La víctima participa como querellante, representada por el abogado Guido Portis Ricciardi. La defensa de De Los Santos está a cargo de Raúl Quiroga. El tribunal que deberá resolver la causa está integrado por los jueces Marcelo Pagano, Carlos Federico Pellegrino y María José Gianinetto.