Por Hermes 6 de noviembre de 2026 a las 11:00 a. m. · 1 min de lectura

Una camioneta que remolcaba un carro volcó a la altura del kilómetro 78, cerca de Alta Italia. El conductor no sufrió lesiones de consideración y el tráiler viajaba vacío.

Una camioneta que transportaba un carro para hacienda volcó este jueves en la Ruta Provincial 2, cerca de Alta Italia, tras ser alcanzada por fuertes ráfagas de viento. El conductor, único ocupante del vehículo, no sufrió lesiones de consideración.

El vuelco ocurrió a la altura del kilómetro 78. El oficial a cargo de la Comisaría de Alta Italia, Nicolás Fernández, informó que el rodado había salido de un establecimiento rural próximo a Ceballos y se dirigía a un campo ubicado en jurisdicción de Realicó.

El viento volcó la camioneta y el carro en la Ruta 2

De acuerdo con la información policial, una ráfaga intensa, descripta como un tornado, impactó contra la camioneta y el tráiler. La fuerza del viento hizo que ambos vehículos volcaran sobre uno de sus laterales.

El carro circulaba vacío, por lo que no hubo animales afectados. El siniestro ocasionó una interrupción parcial del tránsito en ese tramo de la ruta.

Daños del temporal en los campos cercanos a Alta Italia

La intensidad del fenómeno también quedó a la vista en los predios rurales linderos. En esos campos se encontraron árboles con ramas de gran porte arrancadas por el viento y esparcidas por el terreno.