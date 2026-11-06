La Cooperativa de Servicios de Guatraché invirtió 53 millones de pesos de fondos propios en el nuevo tanque, que podría entrar en funcionamiento en dos o tres semanas. El plan contempla sumar otras dos cisternas para ampliar la capacidad de almacenamiento de agua potable.

La Cooperativa de Servicios de Guatraché (Cosegu) instala una nueva cisterna elevada con capacidad para 100 mil litros de agua potable. La estructura podría quedar habilitada en dos o tres semanas y forma parte de un plan para aumentar el almacenamiento disponible en la localidad.

Hernán Kette, integrante del Consejo de Administración, explicó que se trata de la primera de tres cisternas previstas. El tanque fue adquirido a la firma FIMET, de Santo Tomé, Santa Fe, y la inversión ascendió a 53 millones de pesos, financiados íntegramente con fondos propios de la cooperativa.

Una inversión para ampliar la reserva de agua en Guatraché

“Se concreta uno de los tres tanques que se van a estar trayendo, cisternas, para la localidad de Guatraché. Esta que llegó es la primer cisterna de 100 mil litros, es un tanque elevado que se compró en la firma FIMET, que es de Santo Tomé, en la provincia de Santa Fe, la idea es realizar la expansión de unos 300.000 litros”, señaló Kette.

La localidad cuenta actualmente con una cisterna a nivel del suelo, con capacidad para 300 mil litros. Según explicó el integrante del Consejo de Administración, el crecimiento de Guatraché llevó a la cooperativa a buscar una mayor reserva, especialmente para responder a la demanda durante el verano.

“El almacenaje que tenemos en la actualidad, contamos con una cisterna que es la que todos conocemos, que está en el piso, que tiene justamente 300 mil litros y ante el crecimiento del pueblo hemos visto la necesidad de tener un mayor almacenamiento para la época estival, así que bueno, comenzamos con estas inversiones, la primer cisterna es la que llegó hoy, tenemos planificado la compra de dos más, ya será para el año que viene. El costo de esta cisterna es de 53 millones de pesos, la cual se hizo con todos fondos propios de la cooperativa, que es una inversión muy grande, pero bueno, pudimos afrontarla y esto también viene aparejado al trabajo que se hizo ya el año pasado, que fue la expansión de los pozos, con un nuevo acueducto, dado que tenemos mayor capacidad de agua, es bueno también tenerla, esa capacidad, poder almacenarla para que en las horas picos de verano podamos tener y abastecer toda la localidad”.

La cisterna comenzaría a funcionar en dos o tres semanas

Kette indicó que las cisternas y el tanque elevado existentes tienen varias décadas de antigüedad y que las nuevas obras buscan acompañar la expansión de la localidad. “La cisterna que hay y el tanque elevado son de larga data, son del año 70 aproximadamente y creo que desde esa época hasta hoy el pueblo se ha expandido mucho y ha crecido mucho, entonces es la hora de realizar nuevas inversiones en este servicio de agua potable”, afirmó.

La cooperativa estima que el nuevo tanque estará habilitado en dos o tres semanas. Además, trabaja en la puesta en funcionamiento de los dos últimos pozos realizados, que se sumarán a los seis pozos nuevos vinculados al acueducto construido el año pasado.