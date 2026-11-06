Por Hermes 5 de noviembre de 2026 a las 10:33 p. m. · 1 min de lectura

Las ráfagas volcaron un carro que era remolcado por una camioneta en la Ruta Provincial 2. El conductor resultó ileso y no hubo animales afectados.

Un impresionante fenómeno meteorológico sorprendió este jueves a los vecinos de Vértiz, en el norte de La Pampa, donde se registró la formación de un tornado acompañado por fuertes ráfagas de viento que generaron preocupación en la zona.

El fenómeno se produjo durante una jornada marcada por condiciones climáticas inestables y provocó momentos de tensión entre quienes se encontraban en las inmediaciones.

Uno de los episodios más importantes ocurrió sobre la Ruta Provincial 2, a la altura del kilómetro 78, donde una camioneta que remolcaba un carro destinado al transporte de animales sufrió un incidente debido a la intensidad del viento.

Las fuertes ráfagas provocaron el vuelco del carro, aunque afortunadamente no se registraron personas heridas de gravedad.

Según informó el oficial Nicolás Fernández, de la Comisaría de Alta Italia, el conductor resultó ileso y el carro se encontraba vacío al momento del accidente, por lo que tampoco hubo animales afectados.

El episodio volvió a poner de manifiesto la intensidad que pueden alcanzar los fenómenos meteorológicos en territorio pampeano, especialmente durante la primavera, una época caracterizada por cambios bruscos de temperatura, tormentas y fuertes vientos.

La aparición de este fenómeno en cercanías de Vértiz generó sorpresa y preocupación entre los habitantes de la región, ante la fuerza que alcanzaron las ráfagas y las consecuencias que provocaron en cuestión de instantes.