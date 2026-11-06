Por Hermes 5 de noviembre de 2026 a las 9:10 p. m. · 3 min de lectura

El ingreso de un frente frío provocará ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora y temperaturas mínimas por debajo de los cinco grados. Para la próxima semana, se anticipa un importante ascenso térmico.

La Pampa vuelve a estar bajo la influencia de un fuerte cambio meteorológico, con tormentas, ráfagas de viento, un marcado descenso de las temperaturas y hasta riesgo de heladas agrometeorológicas durante el fin de semana.

El especialista en meteorología Jeremías Baraldi, oriundo de Toay y responsable de la comunidad La Pampa Tierra de Tormentas (TNT), volvió a compartir un detallado informe sobre las condiciones del tiempo en la provincia. Su trabajo de seguimiento y difusión de los fenómenos meteorológicos se ha convertido en una referencia para quienes buscan conocer cómo evolucionará el clima pampeano.

Baraldi había advertido que durante la tarde de este jueves, especialmente entre las 17 y las 23 horas, podrían registrarse tormentas aisladas, algunas acompañadas por granizo y fuertes ráfagas de viento, principalmente en el centro y oeste provincial.

Las precipitaciones registradas durante la jornada en distintos sectores de La Pampa coincidieron con el escenario de inestabilidad que había anticipado el especialista.

Según explicó, el responsable de este cambio es el avance de un frente frío conocido popularmente como el pampero, que provocará un brusco descenso térmico y condiciones más parecidas al otoño que a la primavera.

Baraldi sostuvo que se trata de fenómenos que pueden desarrollarse rápidamente y afectar de manera desigual a las localidades. Mientras algunas pueden recibir lluvias intensas y fuertes vientos, otras podrían quedar prácticamente al margen.

Para este viernes, el especialista pronosticó un marcado ingreso de viento del sur y sudeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora en determinados sectores de la provincia.

También señaló que las temperaturas máximas podrían mantenerse por debajo de los 20 grados, con una sensación térmica considerablemente más baja debido al viento.

Otro dato llamativo de su informe es la posibilidad de alguna nevada débil y aislada en zonas elevadas de la Payunia mendocina y del oeste pampeano, siempre que coincidan las condiciones necesarias de frío y humedad.

De cara al sábado y domingo, Baraldi advirtió que las temperaturas mínimas podrían descender por debajo de los cinco grados, generando riesgo de heladas agrometeorológicas localizadas.

Este fenómeno merece especial atención en las zonas rurales, ya que puede registrarse congelamiento cerca del suelo incluso cuando los termómetros ubicados a la altura habitual indiquen temperaturas superiores a cero grados.

Por ese motivo, recomendó prestar atención a los cultivos y plantas sensibles durante las primeras horas de la mañana.

Sin embargo, el frío no permanecería demasiado tiempo. El especialista adelantó que durante la próxima semana podría producirse un importante ascenso térmico, con temperaturas que superarían ampliamente los 30 grados.

De esta manera, La Pampa atravesaría en pocos días condiciones casi invernales para luego regresar a jornadas con características propias del verano.

El informe de Jeremías Baraldi vuelve a poner de manifiesto la importancia del seguimiento meteorológico regional, especialmente en una provincia donde las tormentas, los vientos intensos y los cambios bruscos de temperatura pueden afectar tanto a las poblaciones como a la actividad agropecuaria.

La información fue corroborada en publicaciones de este jueves 5 de noviembre. Una precisión para la nota: Baraldi ubicó las tormentas principalmente en el centro y este de La Pampa, y su comunidad se identifica como La Pampa Tierra de Tormentas (TDT). El Servicio Meteorológico Nacional también emitió una alerta amarilla por tormentas para sectores de la provincia. La Arena +1.