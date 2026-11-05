Por Hermes 5 de noviembre de 2026 a las 7:16 p. m. · 2 min de lectura

La celebración se realizará del 6 al 8 de noviembre con música, actividades criollas y propuestas para toda la familia. Entre los espectáculos principales estarán Soledad Pastorutti y Yamila Cafrune.

Lonquimay se viste de fiesta del 6 al 8 de noviembre con Soledad Pastorutti, Yamila Cafrune y el Campeonato Provincial de la Torta Frita

La localidad pampeana de Lonquimay se prepara para vivir tres jornadas a pura música, tradición y festejos populares. Desde este viernes 6 hasta el domingo 8 de noviembre se desarrollará la cuarta edición de la Fiesta Provincial de la Tradición y Desfile Gaucho, con una importante programación de espectáculos, actividades criollas y propuestas para toda la familia.

Entre las principales figuras estarán Soledad Pastorutti, conocida popularmente como La Sole, y Yamila Cafrune, quienes compartirán la gran celebración con destacados artistas provinciales y nacionales.

Los festejos comenzarán el viernes 6 a las 20 con una peña folclórica en el embarcadero. Actuarán Rama Pereira, Valentina Rodríguez, Los de Maza y Laura Gómez Tweed, junto al grupo de danzas Despertar Pampeano.

El sábado 7 será una de las jornadas centrales de la fiesta. Durante el día habrá vuelos gratuitos en globo aerostático, sujetos a las condiciones climáticas, una feria de artesanos y emprendedores y el esperado Campeonato Provincial de la Torta Frita, una propuesta que busca destacar una de las comidas más tradicionales de nuestra región.

También se realizará el tradicional desfile gaucho, con la participación de agrupaciones que mantendrán vivas las costumbres y raíces pampeanas.

Por la noche, desde las 20, Lonquimay Club será escenario de un gran festival musical con las presentaciones de Canto 4, La Cruzada, Silvina Álvarez, Yamila Cafrune, Soledad Pastorutti y Dalex.

El domingo 8, las actividades se trasladarán al campo de jineteada Antonio Costoya, donde se desarrollarán pruebas de destreza criolla y competencias de jineteada en distintas categorías.

La Fiesta Provincial de la Tradición y Desfile Gaucho se ha convertido en una celebración importante para Lonquimay, que durante tres días recibirá a vecinos y visitantes de diferentes puntos de La Pampa y la región.

Con música folclórica, artistas reconocidos, gastronomía tradicional, desfile gaucho y actividades para todas las edades, Lonquimay se prepara para vivir un fin de semana donde la tradición pampeana será la gran protagonista.