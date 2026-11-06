Por Hermes 5 de noviembre de 2026 a las 9:30 p. m. · 2 min de lectura

El efectivo fue imputado por las agresiones y por presunta falsedad ideológica de documento público. El juez aceptó sustituir la prisión preventiva por una prohibición absoluta de contacto.

El cabo primero Franco Juan Carlos Gauna Coronel, perteneciente a la Seccional Tercera de Santa Rosa, fue pasado a situación pasiva en medio de la investigación judicial por las agresiones denunciadas contra tres jóvenes frente a la Catedral de la capital pampeana.

El efectivo fue acusado de haber agredido a Priscila Mora, Joel Mora y Leonardo Nicolás Mosqueira durante un procedimiento policial que tomó estado público luego de la difusión de imágenes de lo ocurrido.

Durante la audiencia de formalización, el fiscal Máximo Paolucci describió el accionar del cabo primero y expuso los elementos reunidos por la investigación para sostener la acusación.

Según la Fiscalía, Gauna Coronel no solamente habría participado en las agresiones, sino que también habría confeccionado un sumario policial con una versión falsa de los hechos, atribuyendo conductas a Joel y Priscila Mora para intentar justificar la intervención policial.

La investigación busca establecer las responsabilidades por las agresiones y determinar si el efectivo intentó utilizar una acusación contra los propios jóvenes para respaldar su accionar y el de otros policías que participaron del procedimiento.

Según explicó Paulucci durante la audiencia, el cabo primero habría golpeado inicialmente a Leonardo Nicolás Mosqueira en el rostro, provocándole una lesión en la ceja izquierda.

Posteriormente, de acuerdo con la acusación fiscal, sujetó a Priscila Mora Grandón del cuello y del rostro y la empujó al suelo. Cuando la joven ya se encontraba reducida por dos mujeres policías, le habría propinado tres patadas.

En cuanto a Joel Mora, el fiscal sostuvo que recibió dos golpes de puño en el rostro cuando estaba esposado, con las manos hacia atrás, y sujetado por otro efectivo.

Paulucci también cuestionó el informe policial elaborado por Gauna Coronel, en el que se afirmaba que Priscila había entorpecido el procedimiento y que su caída se produjo al perder la estabilidad.

Para la Fiscalía, esa explicación no coincide con las imágenes incorporadas a la investigación. Por ese motivo, el cabo primero también fue imputado por presunta falsedad ideológica de documento público.

El fiscal solicitó la prisión preventiva, que fue sustituida por una prohibición absoluta de contacto con los tres denunciantes y otros tres policías que deberán declarar como testigos. La medida fue aceptada por el juez Daniel Ralli.

La defensa, representada por Fernando Pina, cuestionó la reconstrucción de los hechos y rechazó la acusación de falsificación del informe policial.

La causa continúa en investigación y las responsabilidades penales todavía no fueron determinadas mediante una sentencia definitiva. La Pampa 24 +2