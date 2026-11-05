Por Hermes 5 de noviembre de 2026 a las 5:45 p. m. · 1 min de lectura

Un joven de 23 años fue detenido durante un allanamiento en una vivienda de Santa Rosa, donde la Policía encontró una bicicleta denunciada como robada. También secuestraron una riñonera y un teléfono celular.

La Policía realizó este jueves un allanamiento en una vivienda de Santa Rosa y recuperó una bicicleta denunciada como robada. Durante el procedimiento, detuvo preventivamente a un joven de 23 años, investigado por un hecho caratulado como hurto en perjuicio de Támara Sequeira.

La investigación y el análisis de cámaras de videovigilancia permitieron establecer la presunta responsabilidad del muchacho. Con esos elementos, el juez de Control Néstor Daniel Ralli autorizó el registro en el marco de la causa judicial numero 4881615, legajo numero 192813/0.

Allanamiento en una vivienda de Santa Rosa

El operativo se concretó alrededor de las 11.55 en un domicilio de la calle Mendoza al 1000. La comitiva estuvo encabezada por el subcomisario Lucas Garello e integrada por el oficial principal Frías, el oficial principal Aballay y el oficial ayudante Gómez Videla.

En el pasillo del patio interno, los efectivos encontraron una bicicleta Firebird rodado 29, negra con detalles naranjas y sistema de cambios. El vehículo coincidía con el denunciado por la damnificada.

Secuestraron una bicicleta, una riñonera y un celular

Cuando el imputado Molina se presentó en el lugar, la Policía procedió a su detención preventiva. Además de la bicicleta, durante el allanamiento secuestraron una riñonera marca Sport y un teléfono celular ZTE de color gris.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial, donde permanecía alojado a disposición de la Justicia. En el procedimiento colaboró personal de la Agencia de Investigación Científica.