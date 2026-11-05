El programa “Sumá pequeños movimientos” promoverá actividades cotidianas para aumentar el gasto calórico y mejorar la salud. La iniciativa comenzará con el personal sanitario y buscará extenderse a toda la sociedad.

El Ministerio de Salud de La Pampa prepara una campaña para reducir el sedentarismo y promover hábitos más saludables. El programa se llamará “Sumá pequeños movimientos” y, según anticipó el subsecretario de Salud provincial, Gustavo Vera, su lanzamiento oficial se realizaría en unos 15 días.

La propuesta comenzará con el personal de salud y apunta a extenderse luego a la población en general. “En La Pampa la gente se muere más por sedentarismo y malos hábitos alimenticios que por cáncer o por siniestros viales”, aseguró Vera al explicar los motivos de la iniciativa.

Qué propone el plan contra el sedentarismo en La Pampa

La campaña se basa en el concepto de NEAT, sigla en inglés de termogénesis de actividad no relacionada con el ejercicio. La idea es sumar movimiento a las tareas habituales: subir escaleras, pasear a la mascota, caminar mientras se habla por teléfono, dejar el auto a unas cuadras del destino o levantarse de la silla en el trabajo.

Vera explicó que el programa fue diseñado por un equipo encabezado por Marcos Mayer, investigador del Conicet que trabaja en la salud pública pampeana. “Se trata del gasto calórico en la actividad física no relacionado con el ejercicio programado, como puede ser salir a caminar, a correr o ir al gimnasio por ejemplo”, señaló.

El funcionario remarcó que estos movimientos cotidianos no reemplazan el ejercicio planificado, pero pueden contribuir a reducir el tiempo que las personas pasan sentadas. “La clínica Mayo ya lo sentenció hace tiempo: el nuevo cigarrillo es el sillón”, afirmó.

Caminar más y sumar actividad en la rutina diaria

Entre las acciones sugeridas, Vera mencionó salir de casa por la puerta más alejada, recibir visitas de pie o elegir el recorrido más largo para ir al baño. También citó un estudio realizado en Bahía Blanca, ciudad que comparó con Santa Rosa: caminar 15 cuadras o trasladarse en auto hasta el centro implicaría una diferencia de apenas dos minutos, además de ahorrar combustible y evitar el estrés de manejar.

Según detalló, alcanzar entre 12.000 y 15.000 pasos equivale a quemar unas 20.000 calorías al mes. La propuesta busca incorporar esos desplazamientos a la vida diaria con cambios pequeños y sostenidos.

Los riesgos del sedentarismo y los cambios de hábitos

Vera advirtió que el sedentarismo está asociado a problemas como infartos, enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares y diabetes. También se refirió a la medida de la cintura como un indicador de alerta: señaló que debería ser de 94 centímetros y que, por encima de los 102, se considera una señal de alerta amarilla.

El subsecretario contó que su propia experiencia influyó en su mirada sobre la prevención. “No tengo ningún problema en mostrar mis fotos de cuando pesaba 120 kilos, porque me pasaba que como buen médico, era muy mal paciente”, expresó. Hoy participa en maratones y lleva en la remera la frase “Mis pastillas son mis zapatillas”.

“Mi cardiólogo me dijo en determinado momento que si no bajaba 15 kilos, a los 70 años iba a necesitar oxígeno. Y llegué a eso por el sedentarismo y por no comer bien. El cambio en los hábitos significó una transformación total”, recordó Vera.