Por Hermes 5 de noviembre de 2026 a las 5:45 p. m. · 1 min de lectura

El motociclista fue trasladado a la Clínica Modelo con una fractura en un dedo del pie derecho y una lesión en el talón. Los controles de alcoholemia a ambos conductores dieron negativo.

Un motociclista sufrió lesiones de consideración tras chocar con un auto en la intersección de la avenida Arturo Illia y la calle Las Heras, en Santa Rosa. El siniestro ocurrió este jueves a las 7.08.

La alerta ingresó al Centro de Control Operativo, CECOM 101. Por causas que se intentan establecer, una Corven Triax 250 cc que circulaba por la avenida fue colisionada por un Ford Fiesta Kinetic en el cruce.

Traslado del motociclista y diagnóstico

Una ambulancia del Servicio de Emergencias Médicas, a cargo de la doctora Maldonado, asistió al conductor de la moto y dispuso su traslado de urgencia a la Clínica Modelo para una evaluación médica.

Luego, se confirmó que el motociclista sufrió una fractura en el quinto dedo del pie derecho y necesitó suturas en la zona del talón.

Alcoholemia negativa para los dos conductores

El personal policial realizó controles de alcoholemia a ambos conductores. En los dos casos, el resultado fue negativo: 0,00 g/l.