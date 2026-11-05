Por Hermes 5 de noviembre de 2026 a las 5:00 p. m. · 3 min de lectura

El club pampeano obtuvo dos medallas de oro, cuatro de plata y cinco de bronce en Infomatrix y Robomatrix Argentina 2026, en Realicó. Además, P.A.M.P.A. 1 logró una acreditación para la ExpoCiencias Mundial MILSET 2027.

El Club de Ciencias Eureka de Ingeniero Luiggi obtuvo 11 medallas en Infomatrix y Robomatrix Argentina 2026, competencias realizadas en Realicó con participación de estudiantes del país y del exterior. La delegación pampeana consiguió dos distinciones de oro, cuatro de plata y cinco de bronce, además de premios en robótica y acreditaciones para encuentros científicos.

Entre los reconocimientos sobresalió el del proyecto aeroespacial P.A.M.P.A. 1, que ganó el primer puesto general en el 17 Foro de Ciencias, Tecnología y Cultura, realizado en Cerrito, Entre Ríos. El resultado le permitió obtener una acreditación para la ExpoCiencias Mundial MILSET 2027.

Medallas de Eureka en Infomatrix Argentina 2026

En Infomatrix, el proyecto Nutri-Catch, sobre alimentación saludable e integrado por Joselyn Barrueco Bringas y Camila González Sigaudo, recibió una destacada evaluación en Ciencias Aplicadas.

Las medallas de bronce fueron para Democracia Artificial, de Alfonsina Britos Tomba y Valentino Martín Lorenzatti; Mémora, de Martina Luz Garro y Camila Soledad Sánchez; Más allá de la gravedad: El Reto Espacial, de Rocío Gómez Vallejos y Delfina Urquiza Vila; Epialert, de Martina Milena Monge Vega y Paloma Cardoso Montero; y Foco Pro 3.0, de Siro Martín Diz. Los equipos obtuvieron acreditaciones para distintas Expociencias nacionales.

En la categoría plata fueron reconocidos Polinizando Con-Ciencia, de Alina Muñoz Vicciatti, acreditado para Infomatrix Iberoamérica; Voces que acompañan, de Evaluna Godoy Olivero y Angelina Bonaparte Molina, con destino a Chile; y Pequeños Científicos, Grandes Emociones, de Abdias David Colque Calderón y Vera Juliana Albornoz Mena, junto con Airvolt, de Ludmila Suyay Farías Luna y Ayelén Agostina Videla Acosta, ambos acreditados para Brasil.

Las dos medallas de oro correspondieron a P.A.M.P.A. 1, integrado por Iván Luis Fanzi y Bautista Bonaparte, y a Alert Pilot, de Luisina Julieta Calderón y Briana Gallardo. Ambos proyectos consiguieron acreditaciones para Infomatrix Brasil.

Robomatrix: campeones de fútbol robótico

En Robomatrix, el robot Gorrión terminó cuarto en la categoría Sumo Radio Control. El equipo Lui, en tanto, se consagró campeón de fútbol robótico amateur: venció 3 a 0 a Pepe y 4 a 1 a Rojas Contein, ambos equipos de Eduardo Castex, y 2 a 0 a San Marcos, de Bolivia.

Eureka también participó en el Hackatón Código Pampa. Allí, el equipo desarrolló Villa Caldenia, un pueblo ficticio con propuestas de ahorro y eficiencia energética, y obtuvo una acreditación para el Hackatón Internacional de Jalisco, México.

P.A.M.P.A. 1 obtuvo una acreditación mundial

En Cerrito, Entre Ríos, Iván Fanzi presentó P.A.M.P.A. 1 y logró el primer puesto en Ingeniería y Tecnología, además de la máxima distinción general del foro. La acreditación obtenida habilita su participación en la ExpoCiencias Mundial MILSET 2027.

Fanzi también tuvo una destacada actuación en la instancia final de la Olimpiada Argentina de Tecnología 2026, organizada por el ITBA, donde se ubicó entre los participantes con mejores puntajes en Ingeniería Aeroespacial.

Reconocimiento municipal al Club de Ciencias Eureka

La Municipalidad de Ingeniero Luiggi declaró al club de Interés Municipal, Educativo y Científico mediante la Resolución 599/2026. El documento fue firmado por el intendente Gustavo Fabián Salvadori y la secretaria de Gobierno, Ana Paula Arana, en reconocimiento a la trayectoria y el aporte educativo de la institución.

Los resultados se suman al trabajo que Eureka desarrolla desde hace nueve años en investigaciones de ciencia, tecnología, ambiente, salud, inclusión y robótica. El club cuenta con personería jurídica propia y también participa en la organización de encuentros científicos en Argentina, con una contribución al posicionamiento de La Pampa como sede de competencias educativas internacionales.