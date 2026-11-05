La Federación Pampeana de Cooperativas cuestionó la ordenanza que impide trasladar a los usuarios una tasa por espacio aéreo y ocupación de la vía pública. Ceospla analiza con sus abogados los pasos legales, mientras reclama una deuda municipal por el consumo de energía.

La Federación Pampeana de Cooperativas (Fepamco) respaldó a la cooperativa de servicios públicos Ceospla en su conflicto con el municipio de La Adela. La entidad cuestionó la ordenanza que prohíbe trasladar a los usuarios el cobro de una tasa por espacio aéreo y ocupación de la vía pública, y sostuvo que la medida “atenta contra la autonomía cooperativa”.

El Concejo Deliberante de La Adela sancionó la norma luego de que el intendente Federico Moro estableciera el tributo. La decisión se produjo en medio de un reclamo de la cooperativa por una deuda municipal vinculada con facturas de energía eléctrica.

Ceospla analiza medidas legales por la ordenanza

Desde Ceospla informaron que el consejo de administración consulta con sus abogados qué pasos seguir y manifestó su sorpresa por la sanción. El municipio cobra desde hace tiempo la tasa por espacio aéreo, cuyo monto se ajusta mes a mes de acuerdo con la tarifaria.

“Finalmente, la cooperativa decidió el traslado a sus socios de la tasa. La entidad es todos quienes la integran y corresponde pagar entre todos”, afirmó la secretaria del consejo, Marta Herrera. La dirigente defendió la autonomía de la entidad y señaló que también cuenta con autorización de la Administración Provincial de Energía para aplicar el traslado.

El reclamo por la deuda de energía eléctrica

El conflicto comenzó meses después de la asunción de Moro. Según el relato de la cooperativa, el municipio había mantenido sus obligaciones al día hasta el final de la gestión de Juan Barrionuevo, pero luego empezó a acumular deuda por el consumo eléctrico. Ceospla reclamó el pago y, en algunos medidores, llegó a interrumpirse el servicio.

La entidad sostiene que sus reclamos no fueron atendidos, pese a la realización de reuniones. Más tarde, el municipio creó la tasa por el uso del espacio público y aéreo, cuyo cobro derivó en la disputa actual.

Fepamco pidió diálogo entre el municipio y la cooperativa

Fepamco difundió un comunicado de respaldo a Ceospla y puso a trabajar a su asesor letrado para analizar el caso. Fuentes de la federación calificaron la ordenanza como “una aberración jurídica” y señalaron que la cooperativa enfrenta dificultades financieras mientras el municipio mantiene impaga la energía que consume.

La federación también indicó que la medida se conoció apenas dos días después de la firma del acta acuerdo que incorpora a La Pampa a la red de municipios cooperativos y mutuales, una iniciativa que promueve el trabajo conjunto entre el Estado y las organizaciones de la economía social.

“Lamentamos que las actitudes hostiles de la municipalidad de La Adela hacia la Ceospla contradigan por completo este espíritu de integración, solidaridad y ayuda mutua que promovemos desde el cooperativismo”.

En el cierre del comunicado, Fepamco convocó a las partes a buscar una salida mediante el diálogo. “Hacemos un llamado a la reflexión y al diálogo”, expresó, y agregó que “en momentos complejos, la sociedad necesita respuestas constructivas y maduras de los dirigentes, priorizando siempre la paz y el entendimiento”.