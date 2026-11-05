Por Hermes 5 de noviembre de 2026 a las 2:45 p. m. · 1 min de lectura

La joven de 17 años, oriunda de Intendente Alvear, representó a la Argentina en Face of Beauty International 2026, realizado en Taiwán. Su desempeño la ubicó entre las principales protagonistas del concurso.

Georgina Herrero, una joven de 17 años de Intendente Alvear, obtuvo el título de Primera Finalista Internacional en Face of Beauty International 2026. La pampeana representó a la Argentina en el certamen, que se llevó a cabo en Taiwán y reunió a participantes de distintos países.

Herrero llegó a territorio taiwanés el 22 de octubre para participar de una agenda que incluyó jornadas de preparación, sesiones fotográficas, encuentros culturales y entrevistas con el jurado.

La evaluación en Face of Beauty International 2026

En las distintas etapas de la competencia se evaluaron aspectos que fueron más allá de la presencia y el desenvolvimiento de las candidatas. También se consideraron su personalidad y su capacidad para representar a sus respectivos países.

En ese marco, la representante pampeana tuvo una actuación destacada y alcanzó el puesto de Primera Finalista Internacional, un reconocimiento que la ubicó entre las principales figuras del certamen.

Una experiencia internacional para la representante de La Pampa

Además del resultado, la participación le permitió conocer otras culturas, compartir actividades con jóvenes de distintas partes del mundo y establecer nuevos vínculos. La experiencia también implicó el desafío de representar al país en un escenario internacional, luego de un proceso de preparación y dedicación.

La actuación de Herrero es motivo de orgullo para Intendente Alvear y La Pampa: una joven del interior provincial se destacó en una competencia de alcance mundial. La pampeana continúa compartiendo en sus redes sociales imágenes y momentos de su experiencia en Taiwán.