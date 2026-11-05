Por Hermes 5 de noviembre de 2026 a las 2:45 p. m. · 1 min de lectura

La Reserva Provincial Parque Luro ofrecerá una caminata guiada y espectáculos de música, danza y poesía el lunes 9 de noviembre, feriado nacional. El acceso y las actividades serán gratuitos.

La Reserva Provincial Parque Luro será escenario de una jornada por el Día de la Tradición que reunirá historia, naturaleza y cultura criolla. La propuesta se realizará el lunes 9 de noviembre, feriado nacional, e incluirá una caminata por el sendero del bosque y actividades artísticas bajo el caldenal.

La presentación oficial se llevó a cabo este jueves en la Secretaría de Turismo de La Pampa. Participaron la subsecretaria de Planificación Turística, Noelia Albornoz, y los organizadores Ana María Zorzi y Ariel “Alpataco” Vásquez.

Caminata guiada en la Reserva Provincial Parque Luro

“Vamos a tener un lunes de festejo de tradición, historia y naturaleza”, expresó Albornoz, quien destacó la combinación de actividades recreativas y culturales en el entorno de la reserva.

Zorzi detalló el recorrido y las presentaciones previstas, e invitó al público a sumarse a las propuestas. La caminata comenzará a las 14 y estará a cargo de Jorge Briguez, guía y técnico en Turismo, quien acompañará a los participantes por el sendero del bosque.

Música, danzas y poesía bajo el caldenal

Desde las 16, la celebración continuará con una guitarreada, bailes tradicionales, versos y espectáculos artísticos. Participarán los grupos de danzas de adultos de la Municipalidad de Toay, el Ballet Pampa, dirigido por Cali Suárez, y la agrupación Tierra Mía, además de artistas invitados.

Durante la tarde también habrá tortas fritas para compartir. La organización recomienda asistir con vestimenta tradicional, reposera y equipo de mate.

Entrada gratuita e información para participar

El ingreso a la Reserva Provincial Parque Luro y todas las actividades serán libres y gratuitas. Para inscribirse o solicitar información, las personas interesadas pueden comunicarse con Ana María Zorzi al 2954 - 394795.