Por Hermes 5 de noviembre de 2026 a las 2:00 p. m. · 2 min de lectura

El gobernador expuso ante más de 480 empresarios las condiciones para invertir, producir y desarrollar negocios en la provincia. El encuentro reúne a 59 empresas pampeanas, representantes institucionales y embajadores en Buenos Aires.

El gobernador Sergio Ziliotto presentó las oportunidades comerciales y de inversión de La Pampa durante la apertura de La Pampa Negocios 360, que se realiza este jueves 5 de noviembre en el Golden Center de Buenos Aires. La jornada convoca a más de 480 empresarios, representantes empresariales e institucionales.

El encuentro también reúne a 59 empresas pampeanas, embajadores y representantes de embajadas, además de funcionarios nacionales y provinciales. La propuesta busca acercar las capacidades productivas de la provincia a potenciales inversores y socios comerciales.

La Pampa presentó sus herramientas para atraer inversiones

Durante la apertura, la provincia expuso las condiciones disponibles para acompañar a las empresas interesadas en radicarse, ampliar sus operaciones, invertir o desarrollar nuevos negocios. Entre las herramientas mencionadas figuran el financiamiento, los incentivos fiscales, la infraestructura y la sinergia público-privada.

Del total de firmas pampeanas participantes, 29 cuentan con espacios propios de exposición para mostrar sus productos, servicios y capacidades. Otras empresas se suman a las rondas de vinculación para reunirse con potenciales clientes, proveedores, socios estratégicos y contrapartes nacionales e internacionales.

Rondas de negocios y sectores estratégicos

La agenda se organiza en torno al matchmaking empresarial: conectar a quienes tienen productos, proyectos y capacidades con quienes buscan proveedores, mercados, socios u oportunidades de inversión.

En simultáneo, se desarrollan presentaciones, reuniones y espacios específicos sobre oportunidades en energías renovables, producción bajo riego, agroindustria, servicios basados en el conocimiento y actividades vinculadas con la cadena de valor de Vaca Muerta. En esos encuentros también se presentan las condiciones, herramientas y beneficios disponibles para impulsar nuevos proyectos en La Pampa.

La agenda de La Pampa Negocios 360 continúa durante la tarde

Las actividades seguirán durante toda la tarde con rondas de negocios, reuniones de vinculación, presentaciones de oportunidades de inversión, paneles y encuentros entre empresas.

El objetivo es que los contactos generados durante la jornada se traduzcan en vínculos comerciales, proyectos de inversión y nuevas oportunidades de crecimiento, y permitan proyectar las capacidades productivas pampeanas hacia otros mercados.