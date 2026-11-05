Por Hermes 5 de noviembre de 2026 a las 11:45 a. m. · 1 min de lectura

El Programa Emprender La Pampa organizó ferias, muestras y espacios de intercambio durante noviembre. La agenda incluye propuestas en Santa Rosa, Trenel, Quehué, Toay, Anguil y Realicó.

El Mes del Emprendedorismo tendrá actividades en distintas localidades de La Pampa durante la primera y la segunda semana de noviembre. La propuesta, impulsada por el Ministerio de la Producción a través del Programa Emprender La Pampa, incluye ferias, muestras y espacios de intercambio en establecimientos educativos y centros comunitarios.

Desde la Dirección de Microemprendimientos y Micropymes señalaron que el objetivo es “promover espacios de comercialización, capacitación, visibilización de las y los emprendedores locales y fomentar la vinculación comunitaria”. La organización invitó a la comunidad a participar de los encuentros.

Ferias y actividades para emprendedores en La Pampa

La agenda comenzó el martes 3 de noviembre en Santa Rosa, con la Feria “Proyectándonos” en el Colegio República Argentina. Luego, en Trenel, se programó la “Feria de Emprendimientos Trenel”, con actividades en doble turno en el Colegio Secundario Héroes de Malvinas.

En Quehué, la cuarta edición de la Jornada a Puertas Abiertas “Abriendo Caminos” se realizará de 10 a 15 en el SUM del Colegio Secundario Quehué. La semana cerrará en Toay con “EmprendITES”, de 10 a 14, en el Instituto Toay de Enseñanza Secundaria.

Agenda de noviembre en Santa Rosa, Anguil y Realicó

El miércoles 11 de noviembre habrá dos propuestas en Santa Rosa: la presentación Expo 2026 en el Colegio Secundario Morisoli, desde las 16, y una muestra en el Colegio Mabel Peralbo, de 11.30 a 12.45.

El jueves 12, en Anguil, se desarrollará la Expo Stieben en el Colegio Enrique Stieben, de 9 a 17. En Realicó, el Colegio Agropecuario será sede de un encuentro el viernes 13, de 9 a 12 y de 13.30 a 16.30, y el martes 17, de 9.30 a 12.

Para obtener más información, se puede contactar al Programa Emprender La Pampa al teléfono 2954 64-0950.