El presidente de Comunidad Organizada pidió que el frente opositor se construya en La Pampa y cuestionó que Adrián Ravier asuma un rol de conducción. También destacó la predisposición de dirigentes radicales para avanzar en un acuerdo.

El presidente de Comunidad Organizada, Juan Carlos Tierno, aseguró que le pidió al vocero presidencial Adrián Ravier que no se atribuya la conducción del frente opositor que buscan conformar en La Pampa. El exintendente destituido de Santa Rosa tuvo un papel protagónico en las negociaciones y en las dos reuniones de dirigentes realizadas durante las últimas dos semanas.

En una entrevista en el streaming Nada Pensado, Tierno describió a Ravier como una persona con poca experiencia política, aunque valoró su forma de ser. “Hablamos con Ravier, que tiene poca experiencia en esto, pero creo que es un buen tipo, siempre y cuando no lo manejen desde Buenos Aires”, afirmó.

Tierno pidió que el frente opositor se defina en La Pampa

El dirigente también cuestionó la posibilidad de que referentes nacionales intervengan en el armado provincial. “Vos no hablés tanto con Buenos Aires. Lo vamos a hacer nosotros acá, no con Karina (Milei) ni con Lule (Menem)”, expresó.

Tierno sostuvo que el espacio debe tener una conducción local y advirtió que algunos dirigentes ya exhiben aspiraciones personales en las conversaciones políticas. “Algunos van a buscar cómo pueden conchabarse como candidatos. Algunos hacen su precalentamiento fuera de las reuniones, presentándose como estadistas consumados y diciendo que tienen que ser candidatos”, disparó.

El dirigente valoró a Ravier y reclamó unidad opositora

Sobre el vocero presidencial, Tierno dijo que su valoración se basa en los intercambios que mantuvieron y no en una estrategia política. “Hasta ahora vi en Ravier una buena persona, confiable y creíble. Tiene sus ideas en términos muy firmes, lo cual para mí es un atributo claro: tiene claridad. Admite lo que no sabe, otro elemento muy importante”, remarcó. Luego aclaró: “No lo digo para exaltar a Ravier. Es lo que he comprobado”.

El titular de Comunidad Organizada insistió en que ningún espacio puede avanzar por separado y llamó a conformar una alianza. “Solo no llega ninguno, hay que formar el frente”, afirmó. En ese marco, recordó que en 2023 la consigna “el límite es Tierno” impidió que su partido se incorporara al principal frente opositor.

“Yo le digo a Adrián, con toda sinceridad: vos no te creas que sos el jefe de la locomotora. El frente lo tenemos que hacer acá”, sostuvo. Por último, aseguró que percibe predisposición para alcanzar un acuerdo entre los negociadores de la UCR y otros sectores: “A los radicales los veo plenamente dispuestos, como a muchos del interior que gobiernan los municipios”.