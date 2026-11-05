Por Hermes 5 de noviembre de 2026 a las 11:00 a. m. · 2 min de lectura

La distinción reconoce sus más de 40 años de trayectoria docente en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. El nombramiento estará vigente hasta octubre de 2028.

La Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) distinguió al abogado, escritor y exdefensor general de la provincia Eduardo Luis Aguirre con el título honorífico de Profesor Emérito. La designación quedó formalizada mediante la Recomendación 101/26 del Consejo Superior y regirá desde el 1 de noviembre de 2026 hasta el 31 de octubre de 2028.

El reconocimiento destaca una trayectoria de más de 40 años en la docencia en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. Aguirre suma 41 años de enseñanza universitaria y llegó a dictar nueve asignaturas, entre ellas Derecho Penal II y Sociología Jurídica, materias en las que se desempeñó como profesor titular regular.

La trayectoria académica de Eduardo Luis Aguirre

El jurista es doctor en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla y doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Nacional del Litoral. Su trabajo también trascendió el ámbito académico local: en 2021 recibió el primer premio del Concurso Internacional de Ensayo de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial.

Su producción ensayística e investigativa aborda temas como el control social, la criminología y los delitos de lesa humanidad. La distinción de la UNLPam le permitirá continuar vinculado con la actividad docente y de investigación de la casa de estudios.

La emoción de Aguirre por el reconocimiento

Al conocer la decisión, Aguirre recordó a sus padres y evocó el esfuerzo familiar para que pudiera acceder a la educación pública. También rememoró su llegada desde Puelches y sus primeros días en la Escuela 1.

“Estamos lejos. Me despierto con esto. Me acuerdo de los viejos, que hace mucho tiempo que se fueron. Ellos un día llegaron de Puelches y mandaron a su hijo a la Escuela 1, vestido con ropa usada. Me tocó justo al lado de Horacio, que fue mi primer amigo. ¿Sabés lo que hubiera sido esto para ellos?”

Como Profesor Emérito, podrá dictar cursos especiales, seminarios de posgrado y de maestría. Además, continuará con sus líneas de investigación, centradas en el impacto de la inteligencia artificial, las transformaciones geopolíticas y la crisis de las instituciones contemporáneas.