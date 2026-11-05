Por Hermes 5 de noviembre de 2026 a las 11:45 a. m. · 1 min de lectura

La celebración será el 19 de diciembre, desde las 20, en la cancha del Club Deportivo Uriburu. Habrá artistas invitados y locales, talleres de danzas folklóricas, cantina, artesanos y puestos comerciales.

Uriburu celebrará sus 132 años con una fiesta popular que reunirá música en vivo, espectáculos de danza y artistas locales e invitados. Aunque el aniversario de la localidad se conmemora el 14 de diciembre, el festejo tendrá lugar el 19 de diciembre.

La actividad comenzará a las 20 en la cancha del Club Deportivo Uriburu, según confirmó el municipio. La propuesta incluirá espectáculos artísticos y recreativos para vecinos y visitantes.

Artistas invitados y representantes locales en el aniversario de Uriburu

Entre los artistas invitados se presentarán Valentina Márquez, Simón Aguirre, Serena Gamboa y Los Herederos del Ritmo. También subirán al escenario los representantes locales José Daniel, EMA Klundt, Hana Fernández y Elio Ponni.

La programación sumará las actuaciones de los talleres municipales de danzas folklóricas Sembrando Tradición y Agitando Pañuelos.

Fiesta popular con cantina, artesanos y puestos comerciales

Durante la celebración habrá servicio de cantina, además de artesanos y puestos comerciales. La organización informó que próximamente dará a conocer los detalles sobre la venta de entradas anticipadas.