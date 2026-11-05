Por Hermes 5 de noviembre de 2026 a las 11:00 a. m. · 1 min de lectura

La Mesa Provincial se movilizará este jueves 5 de noviembre a la Cámara de Diputados para presentar demandas por vivienda e infraestructura. Reclama la adhesión a la Ley 27.453 y presupuesto para obras básicas.

La Mesa Provincial de Barrios Populares de La Pampa convocó a la comunidad y a los medios de comunicación a acompañar una jornada de reclamo este jueves 5 de noviembre, desde las 11, en la sede de la Cámara de Diputados provincial.

Durante la actividad en la Legislatura, referentes del espacio presentarán un pliego de demandas dirigido a los bloques parlamentarios y al Poder Ejecutivo. El planteo apunta a acelerar políticas públicas frente al déficit habitacional y la falta de infraestructura básica en sectores vulnerables del territorio pampeano.

El reclamo por la Ley 27.453 y las obras básicas

Uno de los pedidos centrales es que la provincia adhiera a la Ley Nacional 27.453, que establece el Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, y garantice su implementación en La Pampa.

La Mesa también solicitará que se asignen partidas presupuestarias concretas para ejecutar obras de agua, luz, cloacas y tendido eléctrico.

Barrios fuera del RENABAP

La organización pondrá el foco, además, en los asentamientos que no están incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). Desde la Mesa sostienen que la falta de categorización formal no debe impedir la asistencia estatal.