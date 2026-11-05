Por Hermes 5 de noviembre de 2026 a las 11:00 a. m. · 1 min de lectura

La iniciativa del Poder Ejecutivo fija erogaciones por más de 3,28 billones de pesos y será girada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. También ingresarán la Ley Impositiva 2027 y una ampliación del presupuesto vigente por 108 mil millones.

El Proyecto de Ley de Presupuesto 2027, enviado por el Poder Ejecutivo Provincial a la Cámara de Diputados el martes pasado, tomará estado parlamentario durante la sesión legislativa que comienza a las 11.

La propuesta establece erogaciones por 3.283.011.760.880 pesos para el próximo año. En la misma sesión también ingresarán la Ley Impositiva 2027 y una ampliación de 108 mil millones de pesos del presupuesto vigente.

Presupuesto 2027: análisis en la Comisión de Hacienda

De acuerdo con el trámite habitual, una vez que el proyecto sea recibido en el recinto, será girado a la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados para su análisis.

Luego se establecerá el calendario de visitas de funcionarios de distintas áreas de la Administración Pública Provincial. El objetivo será que expliquen cómo prevén utilizar los recursos contemplados en la iniciativa.

La postura del ministro de Hacienda

El ministro de Hacienda, Guido Bisterfeld, estuvo esta semana en la Legislatura para explicar la ampliación del presupuesto actual. Al referirse al proyecto para 2027, sostuvo: