Por Hermes 5 de noviembre de 2026 a las 8:45 a. m. · 2 min de lectura

Los cuatro juegos distribuyeron 1.597,7 millones de pesos durante el segundo trimestre de 2026. Aunque el monto creció frente a un año atrás, quedó casi igual que en el primer trimestre y perdió 7,1% en términos reales.

Los juegos de azar distribuyeron 1.597,7 millones de pesos en La Pampa entre abril y junio de 2026. El monto superó en términos nominales al del mismo período del año anterior, pero apenas varió frente al primer trimestre y registró una caída real del 7,1% al considerar la inflación.

Los resultados corresponden al Casino Club, Quini 6, Loto y Telekino y fueron aprobados por el Instituto de Seguridad Social (ISS). Las resoluciones 82 a 88, fechadas el 23 de octubre, se publicaron en el Boletín Oficial número 3751 y detallan también el destino de los fondos.

La recaudación de los juegos en La Pampa, casi sin cambios

En el segundo trimestre de 2025, los cuatro juegos habían distribuido 1.077,7 millones de pesos. La comparación interanual arroja un incremento nominal del 48,2%, equivalente a unos 520 millones de pesos, y una mejora del 11,4% descontada la inflación.

La evolución respecto de los primeros tres meses de 2026 fue diferente. Entre enero y marzo se habían repartido 1.591 millones de pesos; por lo tanto, el aumento entre trimestres fue de apenas 6,7 millones de pesos, o un 0,4% nominal.

El Casino concentró casi el 80% de los fondos

El Casino Provincial fue la principal fuente de recursos: distribuyó 1.273,3 millones de pesos, el 79,7% del total de las cuatro modalidades. La cifra significó una suba nominal del 43,7% frente al segundo trimestre de 2025, cuando había aportado 886,2 millones, y un avance de solo el 0,8% respecto del trimestre anterior.

De lo distribuido por el Casino, 840,4 millones de pesos correspondieron al Instituto de Seguridad Social; 219,6 millones al Ministerio de Desarrollo Social; 140 millones al Fondo Provincial Educativo; 65,9 millones a la Secretaría de Asuntos Municipales y 7,3 millones a Turismo.

Quini 6, Loto y Telekino: resultados del trimestre

El Quini 6 distribuyó 228,8 millones de pesos entre abril y junio, con resultados mensuales de 73,4 millones en abril, 67,1 millones en mayo y 88,2 millones en junio. Aunque creció un 66,8% nominal frente a igual período de 2025, fue el único de los cuatro juegos que retrocedió respecto del trimestre anterior: en los primeros tres meses del año había repartido 234,7 millones, una baja nominal del 2,5%.

El Loto distribuyó 87,7 millones de pesos, con aumentos nominales del 72,2% interanual y del 1,9% trimestral. El Telekino, por su parte, aportó 7,87 millones: registró el mayor crecimiento porcentual interanual, del 130,5%, pero representó apenas el 0,5% del total.

Cómo se distribuyen los fondos de los juegos de azar

Los recursos tienen una distribución establecida entre distintos organismos y áreas del Estado provincial. El Instituto de Seguridad Social recibió la mayor parte de los fondos del Casino y del Quini 6, mientras que el Ministerio de Desarrollo Social y el Fondo Provincial Educativo fueron beneficiarios de las cuatro modalidades.

Según el juego, también recibieron fondos la Secretaría de Asuntos Municipales, el Ministerio de la Producción, la Secretaría de Turismo, el Servicio de Previsión Social y el Servicio Médico Previsional.