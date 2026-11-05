Por Hermes 5 de noviembre de 2026 a las 8:45 a. m. · 1 min de lectura

La apertura será este sábado 7 de noviembre, a las 18, en el Paseo Ferroviario. El complejo cuenta con sectores para patín artístico y velocidad y demandó una inversión municipal de 372 millones de pesos.

La Municipalidad de General Pico inaugurará este sábado 7 de noviembre, a las 18, la nueva pista de patinaje construida en el Paseo Ferroviario. El espacio está ubicado en el área verde de la calle 21, entre 14 y 16.

El complejo fue diseñado para dos modalidades: cuenta con una pista rectangular de 1.100 metros cuadrados para patín artístico y un circuito ovalado de 1.460 metros cuadrados destinado al patinaje de velocidad.

Dos pistas de hormigón para patinaje artístico y velocidad

Las dos superficies se construyeron en hormigón pulido y recibieron un tratamiento de endurecimiento para mejorar su resistencia y durabilidad. En el circuito de velocidad, además, se aplicó un pigmento azul para distinguir el recorrido y facilitar la visibilidad de los deportistas.

La obra se licitó en mayo de 2025 y los trabajos comenzaron el 25 de junio de ese año. La inversión alcanzó los 372 millones de pesos, financiados con recursos propios del Municipio.

Una nueva infraestructura deportiva para General Pico

Con la apertura del complejo, General Pico sumará un espacio específico para el entrenamiento y la competencia en ambas modalidades del patinaje.

La inauguración convocará a vecinos, familias y representantes de clubes e instituciones deportivas de la ciudad. La propuesta busca integrar a la comunidad mediante actividades al aire libre y promover los espacios públicos como ámbitos de participación y recreación.