Por Hermes 5 de noviembre de 2026 a las 8:45 a. m. · 2 min de lectura

La convocatoria está dirigida a equipos de la Universidad y organizaciones territoriales, y recibirá postulaciones hasta el 29 de noviembre. Se otorgarán hasta cuatro aportes de un millón de pesos para iniciativas de 12 meses.

La Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) abrió la Convocatoria de Propuestas Culturales Comunitarias 2026-2027, destinada a equipos que trabajen junto con organizaciones territoriales o comunitarias. La inscripción permanecerá abierta hasta el 29 de noviembre.

La iniciativa fue aprobada mediante la Resolución de Rectorado Nro. 536/2026, ad referéndum del Consejo Superior. Se financiarán hasta cuatro proyectos, con un aporte de $1.000.000 para cada uno: dos en Santa Rosa y dos en General Pico. Cada propuesta tendrá una duración de 12 meses.

Requisitos para presentar proyectos culturales en la UNLPam

Los equipos deberán contar con una persona directora de la UNLPam, que podrá ser docente, nodocente o graduada. Si la dirección está a cargo de un estudiante, deberá tener el aval de una persona docente.

También se requiere una persona codirectora perteneciente a una organización o institución territorial, la participación de estudiantes de la Universidad y, al menos, una organización, institución o colectivo territorial asociado.

Las planillas de presentación y la documentación establecida en el Reglamento se encuentran disponibles en este enlace.

Taller virtual para elaborar propuestas culturales comunitarias

Como parte del acompañamiento a quienes quieran postularse, la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria organizará el Taller de elaboración de Propuestas Culturales Comunitarias, aprobado mediante la Disposición SCyEU Nro. 66/2026. Está dirigido a personas, equipos, organizaciones e instituciones interesadas en participar de la convocatoria y fortalecer sus prácticas y herramientas de trabajo cultural en espacios comunitarios.

El taller será virtual y tendrá lugar los días 10, 17 y 24 de noviembre, de 18 a 21. Contará con tres encuentros sincrónicos de tres horas y tres horas de trabajo asincrónico, con una carga total de 12 horas.

El dictado y el acompañamiento estarán a cargo de Karina Arach Minella, quien cuenta con trayectoria en gestión cultural, mediación cultural y trabajo comunitario. Además, integra el equipo de cátedra de la asignatura electiva Introducción a la Mediación Cultural, de la Universidad Nacional del Litoral.

Inscripción y certificado del taller

Para obtener el certificado de aprobación, las personas participantes deberán asistir al menos a dos de los tres encuentros y presentar la producción final. La sesión del 24 de noviembre será obligatoria.

La inscripción al taller se realiza mediante el formulario en línea. Las consultas sobre la convocatoria y la capacitación pueden enviarse a [email protected] o a [email protected].