Por Hermes 5 de noviembre de 2026 a las 8:00 a. m. · 2 min de lectura

La localidad realizará este viernes la segunda parte de los festejos por sus 117 años, con un desfile cívico militar, espectáculos en vivo y una feria de emprendedores. La fecha del aniversario se conmemoró el 26 de julio con un acto oficial.

La comunidad de 25 de Mayo celebrará este viernes la segunda parte de los festejos por el 117 aniversario de su fundación. La fecha se conmemoró el domingo 26 de julio con un acto austero, en un contexto económico difícil para la comuna, y el intendente Leonel Monsalve había anticipado que habría una celebración acorde a la comunidad.

La propuesta oficial tendrá dos momentos. A las 10 se realizará un desfile cívico militar en la plaza San Martín. Desde las 18, en el mismo espacio verde, frente al edificio municipal, habrá espectáculos en vivo y un predio ferial sobre la calle Figueroa Alcorta, con artesanos, emprendedores y puestos gastronómicos.

Artistas y actividades por el aniversario de 25 de Mayo

En el primer tramo artístico participarán el ballet Huella del Sur, Antükuyen, Bashiras Academia de Danzas, Cat Crew, Alma Pampa, Raíces del Pehuén, el Ballet Municipal, Nidia Belmar y Lucas Arrúa, además del Taller Municipal Contemporáneo.

La segunda parte contará con Larisi Martínez, Impacto Chamamecero, Nova, Silvana Avendaño, Mala Espina, Eugenia Seguel, Cristian Rolán, Cabot, Academia Belly Dolls y Los Menchos Cumbieros. La animación estará a cargo de Rody Llanten.

El acto oficial realizado en julio

La conmemoración del 26 de julio fue encabezada por Monsalve, junto a la intendenta de Catriel, Daniela Salzotto. También asistieron integrantes del Concejo Deliberante, encabezados por la viceintendenta y presidenta del cuerpo, la profesora Marina Álvarez, miembros del gabinete municipal y representantes de instituciones educativas, policiales y de servicios públicos, además de empresas, comercios, familias y otras organizaciones de la comunidad.

Durante el acto, el municipio expresó: “Rendimos homenaje a nuestra historia, a los pioneros y vecinos que forjaron el crecimiento de la comunidad, y renovamos el compromiso con el presente y el futuro de 25 de Mayo”.

La primera actividad fue una suelta de globos en homenaje a la familia Segura, fallecida en un accidente en la ruta nacional 151. Luego se realizó un minuto de silencio y una ofrenda floral en memoria de los “pioneros y vecinos que forjaron la historia de 25”. También se entregaron reconocimientos a comercios y empresas históricas de la localidad.

El cierre de la ceremonia incluyó presentaciones del Coro Municipal Có Antú Quelú, el Ballet Folclórico Huellas del Sur y el Taller de Folclore Municipal.