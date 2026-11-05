El filósofo y director del Centro de Estudios del Pensamiento Argentino planteó que el peronismo debe presentar un proyecto nacional de largo plazo. También cuestionó las lecturas que reducen esa tradición política al concepto de populismo.

El filósofo Juan José Giani sostuvo que el peronismo necesita presentar propuestas concretas y una hoja de ruta de largo plazo, en lugar de limitarse a cuestionar al Gobierno. La reflexión forma parte de Ideas para el peronismo del futuro, un libro que reúne distintas voces del ámbito político e intelectual para debatir sobre la Argentina, la soberanía nacional y la justicia social.

De cara a las elecciones de 2027, Giani consideró que esa fuerza debe ofrecer a la ciudadanía un proyecto que vaya más allá de los primeros meses de una eventual gestión. “debe ofrecer a la ciudadanía un proyecto que lo exceda, que ponga la mirada mucho más allá de esos cien primeros días de gestión” y “debe haber menos diagnóstico y más propuestas”, afirmó.

El peronismo y un proyecto nacional de largo plazo

Giani planteó que el peronismo debe ser el centro de una propuesta capaz de convocar a otros sectores. “El peronismo debe ser el eje vertebrador de un proyecto nacional que exceda a los peronistas. Hoy el mundo, las tecnologías, la geopolítica y los actores sociales han tenido cambios muy notorios. Entonces, el peronismo tiene que tener un proyecto, una planificación, un hoja de ruta clara además de tener que resolver los dilemas que atraviesa el planeta”, señaló.

Además, sostuvo que los sectores peronistas enfrentados al presidente Javier Milei deben acordar iniciativas en distintas áreas. “todos los sectores del peronismo que están enfrentados al presidente (Javier) Milei deben tener consignas claras en 15 áreas programáticas. Se necesita menos diagnóstico y más propuestas, no hay dudas de que Milei es una calamidad, pero qué hacemos, qué ofrecemos nosotros frente a eso ¿Cuál es el proyecto de país, el proyecto nacional en concreto y a largo plazo que se va a ofrecer?”, expresó.

Pasado, presente y futuro del peronismo

El director del Centro de Estudios del Pensamiento Argentino describió al peronismo como una fuerza concentrada en la coyuntura, que funciona como oposición en el Congreso y en las calles frente al Gobierno libertario. A su vez, advirtió que necesita construir una mirada de futuro y revisar su historia reciente con ecuanimidad.

“toda fuerza política tiene tres temporalidades, y cuando articula pasado, presente y futuro tiene más chances de construir consensos sociales. La consigna en 2025 fue frenar a Milei y eso no alcanzó, por eso digo que siempre es necesario un balance de su pasado, y ahí el peronismo está en mora por le cuesta mucho revisar con ecuanimidad su pasado, al más reciente me refiero”, analizó.

La discusión sobre el populismo y la renovación del PJ

Giani también cuestionó que sectores del Fondo Monetario Internacional, el oficialismo libertario y el macrismo utilicen el término populismo para descalificar al peronismo. A su juicio, esa interpretación reduce de manera simplista el alcance de las políticas impulsadas por Juan Domingo Perón y por gobiernos posteriores de esa tradición.

“El FMI, los libertarios y el macrismo entienden por populismo en gastar lo que no hay, lo traducen de esa forma, que sería algo así como satisfacer derechos que después no se pueden pagar. Es una manera simplista, ramplona y reductivista que tienen en general las derechas neoliberales para referirse a Perón, que sería algo así como que hizo una revolución social que brindó derechos pero que la Argentina lo pagó con 70 años de inflación, etcétera, etcétera y etcétera... Es decir que hoy estaríamos pagando esa revolución sin poder pagar; es la versión medio gorila sobre Perón y su historia”, afirmó.

Sobre la renovación del Partido Justicialista, el filósofo valoró la frase del gobernador bonaerense Axel Kicillof acerca de “escribir nuevas canciones”. Giani consideró que la metáfora expresa el desafío de combinar la historia del movimiento con propuestas nuevas: “Creo que no se pueden dejar de cantar las canciones del pasado pero tenés que ofrecer alguna nueva, tenés que tener algo nuevo para mostrar y ese es el desafío al unir las temporalidades en las que se habla en el libro: pasado, presente y futuro”.