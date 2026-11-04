Por Hermes 4 de noviembre de 2026 a las 5:00 p. m. · 1 min de lectura

Los agentes públicos podrán pedir permiso para ausentarse el martes 10 o el miércoles 11 de noviembre, pero no ambos días. La visita oficial de León XIV se realizará entre el 8 y el 11 de noviembre.

El Gobierno de La Pampa autorizó a los trabajadores y trabajadoras de la administración pública provincial a solicitar permiso para no asistir a sus puestos el martes 10 o el miércoles 11 de noviembre, con el objetivo de participar de las actividades previstas durante la visita del Papa León XIV a la Argentina.

La medida se enmarca en lo dispuesto por el Decreto 1867/26. Como el lunes 9 será feriado nacional, la autorización contempla únicamente uno de los dos días siguientes: no se podrá pedir permiso para ambas jornadas.

Cómo solicitar el permiso para asistir a las actividades del Papa

Los agentes que quieran hacer uso de la autorización deberán presentar una solicitud por escrito. El permiso alcanza a quienes deseen participar de las actividades que el Sumo Pontífice encabezará en Buenos Aires y Córdoba.

Mediante el mismo decreto, el Gobierno pampeano declaró de Interés Provincial la visita de León XIV. La decisión considera que se trata de “un acontecimiento de especial trascendencia institucional, social, cultural y religiosa para toda la sociedad”.

La visita de León XIV incluirá Buenos Aires, Córdoba y Luján

La agenda oficial del Papa se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre e incluirá actividades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Luján, en la provincia de Buenos Aires.

Los encuentros convocarán a fieles y visitantes de distintos puntos del país y del exterior.