Por Hermes 4 de noviembre de 2026 a las 5:45 p. m. · 1 min de lectura

La CPE realizará una interrupción programada del suministro eléctrico el viernes 6 de noviembre, de 14 a 17. El corte afectará a vecinos de Inti Hue y Villa Las Camelias por trabajos en una subestación transformadora.

La Cooperativa Popular de Electricidad (CPE) informó que este viernes 6 de noviembre habrá un corte programado de energía eléctrica en los barrios Inti Hue y Villa Las Camelias. La interrupción se extenderá entre las 14 y las 17.

El área afectada comprende el sector delimitado por la avenida Perón, Hernández, Colonia Santa María, Felice, Juana Azurduy y Clavelinas, donde los vecinos podrían quedar sin servicio durante el horario anunciado.

Trabajos en una subestación transformadora

Según precisó la cooperativa, las cuadrillas operativas realizarán tareas de remodelación en una subestación transformadora de la zona.

La CPE aclaró que los trabajos previstos quedarán suspendidos si se registran condiciones climáticas adversas en la región.