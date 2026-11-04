Por Hermes 4 de noviembre de 2026 a las 5:45 p. m. · 1 min de lectura

El dirigente encabezó la única lista presentada en la provincia y continuará como secretario general de la CTA de los Trabajadores. A nivel nacional, Roberto Baradel fue consagrado como máximo referente de la central.

Oscar Gandi fue reelegido como secretario general de la CTA de los Trabajadores en La Pampa, tras presentarse como único candidato con la Lista 10. La elección nacional consagró a Roberto Baradel como máximo referente de esa central.

La nueva conducción provincial estará encabezada por Gandi. Lo acompañarán Claudia Fernández y Luz Ferreyra, quienes asumirán como secretarias generales adjuntas.

La Lista 10 obtuvo más del 95 por ciento de los votos

Con el 90 por ciento de las mesas escrutadas, la Lista 10, encabezada a nivel nacional por Baradel, obtenía el 95 por ciento de los votos. En La Pampa, donde se presentó una lista única, superaba el 95 por ciento, informó la CTA.

La CTA destacó la participación pese al temporal

La central señaló que las condiciones meteorológicas dificultaron la jornada electoral y agradeció a quienes participaron de la votación a pesar del temporal.

“Sabemos que no fue un día sencillo. La emergencia meteorológica y las condiciones climáticas hicieron que esta elección tuviera dificultades adicionales. Por eso, nuestro agradecimiento es aún mayor para cada afiliada/e/o que, a pesar del temporal, se acercó a votar y acompañó con su participación. Celebramos una nueva jornada de ejercicio pleno de la democracia sindical, porque estamos convencidas/es/os de que la participación, la organización colectiva y la unidad son el camino para seguir defendiendo nuestros derechos”, remarcaron en un comunicado.