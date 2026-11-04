Por Hermes 4 de noviembre de 2026 a las 5:45 p. m. · 1 min de lectura

La colisión ocurrió este miércoles a las 9.22 en el cruce de Pío XII y Wilde. La motociclista fue trasladada al Hospital Dr. René Favaloro, donde le diagnosticaron una fractura expuesta de tibia y peroné.

Una joven que circulaba en motocicleta resultó con heridas de consideración tras chocar con una camioneta este miércoles, alrededor de las 9.22, en la intersección de las calles Pío XII y Wilde.

En el siniestro participaron una Ford Ranger y una motocicleta Gilera. Según las actuaciones realizadas en el lugar, la camioneta avanzaba por Wilde de oeste a este y, al llegar al cruce, colisionó con la moto, que se desplazaba de sur a norte.

La motociclista fue trasladada al Hospital Dr. René Favaloro

Tras el impacto, se convocó a una ambulancia del Servicio de Emergencias Médicas. La doctora Maldonado, quien asistió en el lugar, dispuso el traslado urgente de la joven al Hospital Dr. René Favaloro.

En el centro de salud provincial, el personal médico le diagnosticó una fractura expuesta de tibia y peroné. La motociclista quedó internada en observación médica.

Secuestraron la moto para realizar pericias

Por su parte, efectivos policiales secuestraron la motocicleta y la trasladaron a la dependencia correspondiente, donde quedó resguardada para las pericias de rigor.