Por Hermes 4 de noviembre de 2026 a las 5:00 p. m. · 2 min de lectura

El proyecto impulsado por el diputado pampeano y Germán Martínez plantea repartir la mitad de los recursos acumulados en el fondo entre las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. El dinero se destinaría a prevenir y atender emergencias climáticas durante 2026 y 2027.

El diputado nacional por La Pampa Ariel Rauschenberger presentó un proyecto de ley para distribuir de manera extraordinaria cerca de $1,1 billones del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La iniciativa, impulsada junto con el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, propone transferir esos recursos a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para reforzar su capacidad de respuesta ante emergencias climáticas.

Según los fundamentos del proyecto, el fondo acumulaba aproximadamente $2,2 billones a septiembre de 2026. La propuesta busca distribuir el 50% de ese monto y mantener la otra mitad como reserva para futuras contingencias.

Cómo se repartirían los fondos ATN entre las provincias

El esquema establece que el 25% de los recursos se distribuiría en partes iguales entre las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. El 75% restante se asignaría según los coeficientes previstos en el régimen de coparticipación federal de impuestos.

Los fondos se destinarían a tareas de prevención, preparación, respuesta, recuperación y reconstrucción frente a los efectos del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) durante 2026 y 2027. También podrían utilizarse ante otras emergencias climáticas, dentro de los objetivos establecidos por la Ley 27.287.

Transferencias automáticas y plazos previstos

El proyecto dispone que la Jefatura de Gabinete informe a la Comisión Federal de Impuestos y al Banco Nación el saldo disponible del fondo dentro de los diez días posteriores a la entrada en vigencia de la ley.

Luego de recibir esa comunicación, el Banco Nación tendría que transferir automáticamente los montos correspondientes a cada jurisdicción, de acuerdo con los porcentajes fijados, dentro de los diez días siguientes.

Los autores sostienen que la iniciativa apunta a fortalecer las capacidades provinciales ante contingencias que pueden afectar la seguridad de las personas, la infraestructura, las actividades productivas, los servicios públicos y las finanzas de los gobiernos locales. También afirman que aplicar los coeficientes de coparticipación permitiría establecer una regla de distribución predeterminada, transparente y verificable, sin depender de decisiones individuales.

El carácter federal de los Aportes del Tesoro Nacional

Los fundamentos recuerdan que la Ley 23.548 destina el 1% de la masa de recursos coparticipables a integrar el fondo de ATN, cuyo propósito legal es atender emergencias y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales.

Se trata de recursos provenientes del sistema de coparticipación federal que tienen una finalidad específica y que deben contribuir a garantizar la capacidad de respuesta de las provincias.

El proyecto lleva las firmas de Rauschenberger y Martínez como autores y cuenta con el acompañamiento de otros 18 legisladores.