Por Hermes 4 de noviembre de 2026 a las 2:45 p. m. · 1 min de lectura

Vecinos del barrio Fitte denuncian que el pasaje Aguilera tiene grandes baches y permanece sin respuestas municipales. Las lluvias llenan los pozos de agua y complican la circulación, además de afectar las viviendas cercanas.

El pasaje Aguilera, en el barrio Fitte de Santa Rosa, presenta el asfalto deteriorado y grandes baches. Los vecinos aseguran que sus reclamos ante la Municipalidad no obtuvieron respuesta.

Con las lluvias, los pozos se llenan de agua y generan dificultades para los conductores. El problema también alcanza a quienes viven junto al pasaje, según relataron los residentes.

Baches y agua afectan a las viviendas del barrio Fitte

Por lo estrecho del pasaje y el ancho reducido de las veredas, el agua que levantan los vehículos al pasar llega hasta las casas. Los vecinos indicaron que las salpicaduras alcanzan muros y aberturas.

La situación se mantiene desde hace años, señalaron, y no lograron revertirla pese a los reclamos. Las lluvias constantes agravan el deterioro y, de acuerdo con los residentes, se espera que continúen.