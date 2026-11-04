El pasaje Aguilera, en el barrio Fitte de Santa Rosa, presenta el asfalto deteriorado y grandes baches. Los vecinos aseguran que sus reclamos ante la Municipalidad no obtuvieron respuesta.
Con las lluvias, los pozos se llenan de agua y generan dificultades para los conductores. El problema también alcanza a quienes viven junto al pasaje, según relataron los residentes.
Baches y agua afectan a las viviendas del barrio Fitte
Por lo estrecho del pasaje y el ancho reducido de las veredas, el agua que levantan los vehículos al pasar llega hasta las casas. Los vecinos indicaron que las salpicaduras alcanzan muros y aberturas.
La situación se mantiene desde hace años, señalaron, y no lograron revertirla pese a los reclamos. Las lluvias constantes agravan el deterioro y, de acuerdo con los residentes, se espera que continúen.