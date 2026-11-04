Vialidad Nacional comenzó reparaciones tras un pedido del intendente Abel Sabarots y prevé sostener el mantenimiento hasta fines de febrero. El municipio también proyecta sumar cámaras domo para identificar infractores y evitar persecuciones.

Vialidad Nacional inició tareas de bacheo y reparación sobre la ruta nacional 152, entre el puesto caminero de Padre Buodo y El Carancho, luego de un pedido del intendente de General Acha, Abel Sabarots. Los trabajos apuntan a mejorar la circulación en los sectores más deteriorados, pero no incluyen una reconstrucción integral de la calzada.

El asesor municipal Federico Guidugli confirmó que las intervenciones ya están en marcha y señaló que buscan mejorar las condiciones de transitabilidad y reducir riesgos para quienes utilizan el corredor. Las tareas están a cargo de personal de Vialidad Nacional y se concentran en los pozos y tramos con mayores daños, en particular en las inmediaciones del puesto caminero.

Bacheo en la ruta nacional 152 y mantenimiento hasta febrero

También está prevista la participación de la empresa Burgwardt, que aportará asfalto en caliente para algunas reparaciones. Guidugli aclaró que no hay una inversión prevista para renovar toda la ruta y definió los arreglos como una respuesta provisoria frente al deterioro de la calzada.

El funcionario indicó que existe el compromiso de sostener el mantenimiento durante los próximos meses, especialmente en la temporada estival, cuando aumenta el tránsito. La intención es continuar con las reparaciones, al menos, hasta fines de febrero.

“Es un paliativo. La idea es que el mantenimiento sea casi permanente, sobre todo ahora que viene la época estival, donde hay mucho más tráfico de lo normal”

Guidugli también recordó que el municipio reparó con personal y recursos propios un hundimiento sobre la calle Pibotto. Según señaló, esa intervención tuvo resultados satisfactorios hasta el momento.

General Acha incorporará cámaras domo para identificar infractores

Por otra parte, la Municipalidad de General Acha prevé sumar cámaras de seguridad, incluidos dispositivos domo, para identificar a conductores que evaden controles de tránsito y realizan maniobras peligrosas. La Secretaría de Gobierno trabaja en la previsión presupuestaria para adquirir los equipos y ampliar la vigilancia en distintos sectores de la ciudad.

Guidugli expresó su preocupación por los intentos de fuga durante los operativos. Describió episodios en los que algunos conductores circulan a alta velocidad, suben a las veredas o avanzan en contramano, con riesgo para otras personas.

“Estoy en contra de las persecuciones. Creo que es peligroso para la persona que está controlando, para el oficial, sea de tránsito o sea de la policía, y también para la persona que se está escapando”

Videovigilancia para prevenir persecuciones y maniobras peligrosas

Como alternativa a las persecuciones, el municipio busca fortalecer el sistema de videovigilancia. Los equipos domo permitirán controlar distintos sectores y obtener registros que ayuden a identificar a quienes cometen infracciones. El uso del casco puede dificultar el reconocimiento de motociclistas, por lo que las imágenes podrían aportar elementos para establecer quiénes participaron en cada episodio.

Una vez identificadas las personas involucradas, se prevé labrar las actas correspondientes y avanzar con las actuaciones junto con el Juzgado de Faltas. El Ejecutivo municipal ya tomó la decisión de incorporar más dispositivos y trabaja para contar con los fondos necesarios, con el objetivo de desalentar las conductas peligrosas y evitar accidentes durante los controles.