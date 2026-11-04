Por Hermes 4 de noviembre de 2026 a las 2:00 p. m. · 1 min de lectura

El senador nacional destacó la iniciativa del gobernador Sergio Ziliotto para sumar a la provincia a la cadena de valor de Vaca Muerta. Señaló que podría atraer inversiones, fortalecer a las PyMEs y generar empleo.

El senador nacional pampeano Daniel Bensusán respaldó la iniciativa del gobernador Sergio Ziliotto para integrar a La Pampa a la cadena de valor de Vaca Muerta. Consideró que el proyecto representa una oportunidad para impulsar el desarrollo productivo, atraer inversiones y crear puestos de trabajo en la provincia.

En un mensaje publicado en X, el legislador sostuvo que La Pampa reúne condiciones para incorporarse a esa actividad, entre ellas su ubicación geográfica, infraestructura, empresas y trabajadores capacitados.

"Tenemos una ubicación estratégica, infraestructura, empresas, trabajadores capacitados y, sobre todo, la decisión de aprovechar nuestras potencialidades para seguir creciendo".

Vaca Muerta y las oportunidades para la industria pampeana

Bensusán señaló que la iniciativa apunta a atraer inversiones, fortalecer a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), impulsar la industria y generar empleo genuino. También destacó el posible impacto en las economías locales y las oportunidades para los jóvenes.

"Significa más oportunidades para nuestros jóvenes, mayor actividad económica en nuestras localidades y mejores perspectivas para las familias pampeanas".

Planificación e inversión para el desarrollo de La Pampa

El senador remarcó el potencial productivo provincial y la importancia de la planificación y el acompañamiento estatal para convertir las ventajas de La Pampa en nuevas oportunidades.