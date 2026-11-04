Por Hermes 4 de noviembre de 2026 a las 2:00 p. m. · 2 min de lectura

Un temporal con lluvia, granizo y ráfagas afectó a toda la provincia durante el martes. Limay Mahuida, Cuchillo Có y Colonia Santa María encabezaron los registros de precipitaciones de las últimas 48 horas.

Un sistema de tormentas con lluvia, granizo y algunas ráfagas de viento avanzó sobre toda La Pampa durante el martes, tal como habían anticipado el Servicio Meteorológico Nacional y especialistas locales. En las últimas 48 horas, los mayores acumulados se registraron en Limay Mahuida, con 80 milímetros; Cuchillo Có, con 70; y Colonia Santa María, con 62.

El Servicio Meteorológico Nacional había emitido un alerta amarillo para toda la provincia. También había anticipado el fenómeno el meteorólogo toayense Jeremías Baraldi, a través de su comunidad La Pampa Tierra e Tormentas.

Granizo y anegamientos en distintas localidades pampeanas

Las precipitaciones provocaron anegamientos en sectores de Cuchillo Có y complicaciones para circular en El Sauzal, en la zona de 25 de Mayo, por la acumulación de agua. También se reportaron efectos de las lluvias, el viento y el granizo en Puelén y Santa Isabel.

Una de las granizadas más intensas se produjo en la zona petrolera de El Corcovo, en el área de la ruta provincial 20 y la red terciaria, además de la ruta nacional 151. La tormenta sorprendió a quienes transitaban por el sector y generó preocupación entre los automovilistas por la reducción de la visibilidad y las condiciones de la calzada, que obligaron a extremar las precauciones.

Cuánto llovió en La Pampa durante las últimas 48 horas

Después de los tres mayores registros, el listado de precipitaciones continuó con Chacharramendi, 51,4 milímetros; General Acha, 36,3; Ataliva Roca, 35,1; La Reforma, 35; Puelches, 33; y Casa de Piedra, 31,2.

En Bernardo Larroudé se midieron 30 milímetros; en Doblas, 29; en Intendente Alvear, 28; en Realicó, 23; y en Victorica, 20. General Pico y Santa Rosa acumularon 19 milímetros, mientras que Rancul registró 18,5; Trenel, 17; Rolón, 16; La Adela, 14,4; Cereales, 14,2; Alpachiri, 14; Winifreda, 13; Gobernador Duval, 11,6; Mauricio Mayer, 11; y Macachín, 10.

Entre los acumulados más bajos informados figuran Quemú Quemú, con 9,5 milímetros; Eduardo Castex, con 7,5; Santa Isabel y Colonia Barón, con 7,1; La Humada, con 5,2; Jacinto Aráuz, con 5,1; Lonquimay, con 4,6; y Catriló, con un milímetro.