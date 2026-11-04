Por Hermes 4 de noviembre de 2026 a las 11:53 a. m. · 2 min de lectura

La inspección constató falta de registración, condiciones precarias de vivienda y ausencia de provisión adecuada de alimentos y ropa de trabajo. También se observaron irregularidades en el pago de horas extras, guardias y jornadas trabajadas durante feriados.

Una inspección realizada en un establecimiento rural de Quehué, en la provincia de La Pampa, permitió detectar graves irregularidades en las condiciones laborales de un trabajador que se encontraba sin registrar y que, además, enfrentaba dificultades relacionadas con la alimentación, la vivienda y la falta de elementos necesarios para desarrollar sus tareas.

El procedimiento fue llevado adelante por representantes de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), junto con inspectores del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), en el marco de los controles destinados a verificar el cumplimiento de la legislación laboral en los establecimientos agropecuarios.

Durante la fiscalización se constató que el empleado desarrollaba sus actividades sin estar debidamente registrado, una situación que constituye un incumplimiento de las obligaciones laborales establecidas por la legislación vigente.

Pero las irregularidades no se limitaron a la falta de registración. Según lo informado, el trabajador habitaba una vivienda en condiciones precarias y no contaba con la provisión adecuada de alimentos ni con la ropa de trabajo correspondiente.

También se detectó la falta de medios de transporte, una situación especialmente preocupante cuando se trata de establecimientos rurales alejados de los centros urbanos, donde los trabajadores pueden encontrar dificultades para trasladarse y acceder a servicios básicos.

A estas situaciones se sumaron observaciones relacionadas con el pago de horas extras, guardias y jornadas trabajadas durante los días feriados, conceptos que deben ser reconocidos de acuerdo con la normativa laboral.

Ante las irregularidades encontradas, los inspectores labraron las actas correspondientes y brindaron información al trabajador sobre los derechos que le corresponden.

La Ley Nacional 26.727, que regula el trabajo agrario, establece obligaciones para los empleadores relacionadas con la registración laboral, las condiciones de vivienda, la alimentación, la seguridad y el cumplimiento de las jornadas de trabajo.

El caso vuelve a poner en discusión las condiciones en las que se desempeñan algunos trabajadores rurales de La Pampa y la importancia de los controles para garantizar que se respeten sus derechos.

Desde los organismos encargados de las inspecciones se busca detectar situaciones de informalidad laboral y promover el cumplimiento de las obligaciones que tienen los empleadores con quienes desarrollan tareas en el campo.

La situación descubierta en Quehué deja planteado un interrogante sobre las condiciones laborales que todavía pueden existir en determinados establecimientos rurales y la necesidad de garantizar que los trabajadores cuenten con una vivienda digna, alimentación adecuada, salarios conforme a la ley y acceso a los derechos laborales básicos.