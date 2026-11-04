Por Hermes 4 de noviembre de 2026 a las 11:45 a. m. · 3 min de lectura

El nuevo OPAI incorporará alrededor de 12 personas y buscará mejorar la detección de donantes y la atención de pacientes que esperan un trasplante. En la provincia, unos 280 pampeanos reciben diálisis.

La Pampa puso en marcha el Organismo Provincial de Ablación e Implante (OPAI) para fortalecer la detección de potenciales donantes y mejorar la atención de las personas que necesitan un trasplante. El coordinador del CUCAI-La Pampa, Javier Tevez, reconoció que la estructura anterior era insuficiente y que se perdían oportunidades para procurar órganos.

“La creación de este organismo, que en realidad funcionaba previamente, es darle institucionalización a la donación y al trasplante en la provincia de La Pampa”, explicó Tevez. La nueva organización asignará personal específicamente a estas tareas, que hasta ahora se repartían entre trabajadores con otras responsabilidades en el sistema sanitario.

“Esto va a permitir que esa gente que se ha venido formando durante todos estos años se dedique y trabaje justamente para la detección de potenciales donantes y que se generen esos donantes”, sostuvo el coordinador.

La nueva estructura busca evitar la pérdida de donantes

Consultado sobre si la falta de una estructura específica había ocasionado que se perdieran potenciales donantes, Tevez respondió: “Exactamente”. Hasta ahora, el CUCAI-La Pampa tenía una estructura mínima, compuesta por un coordinador jurisdiccional, un administrativo y un coordinador hospitalario.

Ese equipo debía atender a toda la provincia y cubrir establecimientos públicos y privados, una tarea que dificultaba el desarrollo de las actividades de procuración. Con la reestructuración se prevé incorporar alrededor de 12 personas, además del personal que ya cumplía funciones. El equipo incluirá administrativos, médicos, enfermeros y técnicos de instrumentación.

“Es importante justamente esta reestructuración y hacía falta en la provincia de La Pampa”, afirmó Tevez.

La espera por un trasplante renal en La Pampa

La principal preocupación del organismo está vinculada con los pacientes que necesitan un trasplante de riñón. Según precisó el coordinador, unos 65 pampeanos están en lista de espera para recibir un órgano y otros 80 se encuentran en proceso de inscripción. Además, cerca de 280 personas reciben diálisis en la provincia.

“Lo que más nos preocupa, aparte de este número, son los que están en la lista en proceso de inscripción”, señaló. De acuerdo con el Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante (Sintra), 85 residentes de La Pampa esperan un trasplante de órganos de distintos tipos.

Las estadísticas oficiales registran 12 trasplantes de órganos con donantes fallecidos realizados a residentes pampeanos durante 2026. Sin embargo, en lo que va del año no se contabilizan donantes reales originados en establecimientos sanitarios de la provincia. Fortalecer la detección en los hospitales es uno de los desafíos que busca atender la nueva estructura.

El Hospital René Favaloro será el primer centro

El organismo comenzará a desarrollar su estructura hospitalaria en el Hospital René Favaloro de Santa Rosa, con la intención de extender el sistema posteriormente a otros establecimientos públicos y privados de la provincia.

Los departamentos creados también apuntan a mejorar el acompañamiento antes y después de un trasplante. “Lo que van a permitir estos departamentos es mejorar la accesibilidad a las listas de espera, ya sea los estudios pretrasplante, los seguimientos postrasplante, la medicación inmunosupresora y ver la situación social de cada uno de los pacientes”, detalló Tevez.

El abordaje incorporará trabajadores sociales y psicólogos, una modalidad que, según reconoció el coordinador, no había podido desarrollarse plenamente. “La idea es comenzar con esta unidad hospitalaria en el Hospital Favaloro y después ir viendo la factibilidad en otros hospitales de la provincia”, indicó.

El decreto que creó el OPAI La Pampa

El OPAI La Pampa fue creado mediante el Decreto 1815, firmado el 22 de octubre y publicado en el Boletín Oficial. La norma estableció dos dependencias dentro del Ministerio de Salud: el Departamento de Logística y Fiscalización de Ablación e Implante de Órganos, Tejidos y Células y el Departamento Operativo de Coordinación de Unidades Hospitalarias de Procuración de Órganos y Tejidos.

Las dos áreas trabajarán en coordinación con la Subsecretaría de Salud y tendrán a su cargo organizar las actividades relacionadas con la donación y el trasplante. El decreto también modifica el organigrama ministerial y autoriza una reestructuración de cargos para cubrir las jefaturas de los nuevos departamentos.

Los gastos se financiarán con partidas del presupuesto vigente, aunque la normativa no especifica el costo de implementación.