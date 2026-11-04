Por Hermes 4 de noviembre de 2026 a las 11:45 a. m. · 3 min de lectura

Jorge David Maier fue condenado a tres años de prisión efectiva tras ser descubierto al volante pese a tener una inhabilitación judicial. La pena incluyó la revocación de una condena condicional anterior por un choque que dejó tres personas heridas.

Jorge David Maier, de 35 años, fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento efectivo luego de que la Justicia comprobara que condujo pese a estar inhabilitado. El hombre viajó en su Chevrolet Cruze desde Colonia Barón hasta General Pico y regresó, aunque tenía prohibido manejar.

En el trayecto de vuelta fue visto al pasar por Villa Mirasol. Más tarde, policías lo observaron al ingresar a Colonia Barón y circular por las calles Don Bosco, Leandro Alem, 4 de Febrero y Colón, hasta llegar a su casa. Allí descendió del vehículo del lado del conductor.

La inhabilitación para conducir y la condena anterior

El 21 de marzo del año anterior, Maier había recibido una pena de tres años de prisión en suspenso y dos años de inhabilitación para conducir vehículos con motor que requirieran autorización de una autoridad competente. La condena fue por lesiones graves, gravísimas y leves culposas, causadas por la conducción negligente, imprudente y antirreglamentaria, en perjuicio de tres personas.

Además, debía fijar residencia, someterse al control del Ente de Políticas Socializadoras, presentarse una vez al mes y realizar el curso de rehabilitación vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

El choque en la ruta nacional 5 que dejó tres heridos

La Justicia provincial determinó que, durante una maniobra de sobrepaso en el kilómetro 594 de la ruta nacional 5, cerca de Santa Rosa, el Cruze de Maier impactó con su vértice delantero derecho contra otro vehículo del mismo modelo. El conductor del segundo auto perdió el control y chocó contra dos árboles de gran porte.

El siniestro ocurrió en agosto de 2024 y dejó heridas de distinta consideración a los tres ocupantes del otro vehículo. El conductor, Aníbal Gerardo Rossetti, y el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, Néstor Idiart, sufrieron politraumatismos y fracturas, por lo que fueron internados en terapia intensiva. Rossetti, además, debió ser operado en varias oportunidades. El subsecretario de Tecnologías, Comunicaciones e Infraestructura, Lucas Ceferino Gaggioli, sufrió heridas cortantes y una fractura del hueso frontal del cráneo.

Juicio abreviado y pena efectiva en General Pico

La causa por el choque se resolvió mediante un juicio abreviado. En otro acuerdo de ese tipo, el juez de control de General Pico, Heber Pregno, condenó a Maier a dos meses de prisión efectiva por quebrantamiento de inhabilitación judicial y revocó la condicionalidad de la pena anterior. Luego unificó ambas sanciones en una pena única de tres años de prisión efectiva.

Pregno homologó el acuerdo presentado por el fiscal Juan Ignacio Pellegrino, el defensor particular Jerónimo Altamirano y el propio imputado, quien admitió su culpabilidad. La condena anterior había sido dictada por la jueza santarroseña María Elena Grégoire.

Entre las principales pruebas del quebrantamiento de la inhabilitación estuvo la observación de policías de Colonia Barón, que durante un patrullaje preventivo vieron a Maier al volante de su Cruze en la esquina de Don Bosco y 4 de Febrero. Según se acreditó, el hombre se cubrió la cara, pero los agentes lo siguieron hasta su vivienda, donde descendió del vehículo y fue entrevistado.

Otros elementos permitieron establecer que había viajado a General Pico, presuntamente para llevar a un hijo a una consulta médica. La atención, según se indicó en la causa, no tenía carácter urgente.