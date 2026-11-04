La joven fue atacada con un cuchillo en Santa Rosa y permanece en recuperación. Antes había denunciado otras agresiones; tras el último episodio, el Poder Judicial anunció que prorrogaría la medida cautelar contra el acusado.

El ataque con un cuchillo contra Dana Gómez en el barrio Santa María de Santa Rosa, La Pampa, volvió a poner bajo la lupa la respuesta de las instituciones ante la violencia de género. La joven sufrió heridas en distintas partes del cuerpo y atraviesa una recuperación marcada por las secuelas físicas y el temor.

En una declaración pública, Gómez expresó su preocupación por la posibilidad de que el acusado, Juan Carlos Acosta, recupere la libertad. "Deseo que quede preso hasta el juicio, porque si sale me mata", afirmó. Acosta había recibido una prisión preventiva de 60 días; luego, el Ministerio Público Fiscal difundió una aclaración sobre la situación judicial y se anunció que se prorrogaría la medida cautelar.

Antecedentes de agresiones contra Dana Gómez

El caso registra episodios previos de violencia. El 19 de junio, Gómez fue apuñalada en el muslo derecho. El 27 de agosto, según los antecedentes del caso, recibió una golpiza y quedó inconsciente tras un golpe de puño; el agresor recuperó la libertad seis horas después. También se le atribuyen agresiones anteriores que le provocaron fracturas en los dedos gordos de las manos.

La joven contó que durante el ataque más reciente se cubrió la cabeza ante los intentos de alcanzar su cuello con un cuchillo. Los cortes le dejaron heridas en el rostro, la cabeza, los brazos y las piernas, con numerosos puntos de sutura. Además, dijo que sufre ataques de pánico que afectan su descanso.

La respuesta institucional y el pedido de protección

Tras el ataque, la Secretaría de la Mujer quedó bajo cuestionamiento por la eliminación de las guardias y la reducción de la atención a un horario administrativo. También se criticó la comunicación inicial de la Seccional Segunda y el silencio de la Unidad Funcional de Género, que invocó el protocolo.

Gómez vinculó su temor actual con las respuestas que, según dijo, esperaba recibir si denunciaba las agresiones. "Yo sabía que si lo denunciaba solo iba a estar unos días preso y después me iba a matar", afirmó. La joven permanece en recuperación mientras reclama que el acusado siga detenido hasta el juicio.

Los antecedentes y las decisiones adoptadas tras el ataque reabrieron el debate sobre la eficacia de las medidas de prevención y protección. En ese contexto, el Poder Judicial anunció la prórroga de la cautelar contra Acosta, luego de que la prisión preventiva inicial fuera fijada en 60 días.