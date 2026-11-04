Por Hermes 4 de noviembre de 2026 a las 11:00 a. m. · 3 min de lectura

La segunda edición se realizará del 6 al 8 de noviembre en el Centro Cultural 25, con degustaciones, clases de cocina, música en vivo y entrada libre y gratuita. También habrá una experiencia de campo y el primer Campeonato Nacional de Asadores a la Estaca.

La segunda edición de Expo Vinífera, Terruños Pampeanos se desarrollará el viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de noviembre en el Centro Cultural 25 de 25 de Mayo. El encuentro reunirá gastronomía y vitivinicultura en un fin de semana con actividades, invitados especiales y entrada libre y gratuita.

La feria permitirá degustar y conocer en un mismo espacio vinos elaborados en La Pampa. Participarán Pampa Norte, Bodega del Desierto, Arumcó, Quietud, Estilo 152, Lejanía, Vasco Goñi, Pichi Huinca, Gratitud y Ribera Duval, además de los vinos de la Bodega Provincial, recientemente inaugurada en Casa de Piedra. Como invitadas llegarán Bodega Trina, de Río Colorado, y Chayee Bourras, de Mendoza.

Foros, bodegas y clases de cocina en Expo Vinífera

La propuesta estará dividida en dos sectores: foro y feria. En el foro participarán Mario Gallina, especialista en clones del INTA Alto Valle; representantes de la Universidad Juan Agustín Maza, que abordarán nuevas técnicas de vinificación; y Jeremías Baraldi, meteorólogo a cargo de La Pampa, Tierra de Tormentas. También expondrán los bodegueros Matías Runco, de la Bodega de Casa de Piedra; Ezequiel Naumiec, de Bodega Trina; y Horacio Marín, de Bodega Estilo 152.

Las clases magistrales de cocina tendrán como figura central a Chefsale, el joven Valentín Galdón Ritvo, conocido por crear comidas criollas de distintas regiones del país y por reunir más de dos millones de seguidores en redes sociales. También estará Natalia Barrionuevo, sommelier de carnes y directora del Campeonato de Asadores a la Estaca, previsto para el domingo 8.

La agenda gastronómica incluirá a Brenda Otonelli, de la Escuela de Cocineros Patagónicos, con una clase sobre empanadas argentinas; a Martín Dietrich, con cocina kilómetro cero; y a Noeli Millán, referente de coctelería. Además, Marcos Cicchitti, de Cerveza Cacique, presentará Mi Pizza Favorita. El cierre estará a cargo de Mauricio Deriaz y el sommelier Facu White, con Cocina Pampeana.

Food trucks, música en vivo y degustaciones

Las clases se realizarán con el acompañamiento de Instalaciones Comerciales SRL, que montará una cocina profesional. Durante la feria habrá food trucks y estaciones de fuego para probar distintos menús.

La música también tendrá un espacio destacado: el viernes 6 habrá una noche chill con el DJ Fausto Reyna; el sábado 7, una jornada de rock con Chicle, Fondwell y No; y el domingo 8, una propuesta folclórica con Cristian Rolán y un show sorpresa de cierre.

Experiencia de campo y Campeonato Nacional de Asadores

Entre las novedades, el jueves 5 de noviembre se realizará una experiencia de campo junto a Chefsale y Bodega del Desierto, en la Estancia Los Tamariscos, ubicada sobre el fin de la Payunia en La Pampa. La jornada será de 9 a 20 e incluirá visita a la bodega, recorrido guiado por tres miradores, desayuno, almuerzo, merienda y transporte. El menú tendrá curanto de cabras coloradas o pampintas.

La segunda novedad será el primer Campeonato Nacional de Asadores a la Estaca, dirigido por Natalia Barrionuevo. Competirán 25 participantes de Catamarca, Santa Fe, Jujuy, Salta, Río Negro, Neuquén, Buenos Aires, San Juan y La Pampa.

Precios de degustación y almuerzos maridados

El abono para degustar los vinos costará 20.000 pesos e incluirá una copa de cristal y una cinta para las degustaciones, que se realizarán de 20 a 22 durante las tres jornadas. Después de ese horario, se podrá comprar una copa de vino o un cóctel por 10.000 pesos.

Los almuerzos maridados del viernes y el sábado se llevarán a cabo en Alfonso Resto Jaus y tendrán un valor de 60.000 pesos por persona.