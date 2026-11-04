Por Hermes 4 de noviembre de 2026 a las 8:45 a. m. · 2 min de lectura

Autoridades y equipos técnicos pampeanos participaron de las actividades por el aniversario del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado, realizadas en Bahía Blanca. La agenda incluyó encuentros sobre gestión de cuencas y riesgo hidrológico.

La Secretaría de Recursos Hídricos de La Pampa participó de las actividades por el 50 aniversario del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO), realizadas la semana pasada en la sede del organismo, en Bahía Blanca.

La delegación provincial estuvo integrada por el secretario de Recursos Hídricos, José Gobbi; el subsecretario de Políticas Hídricas en Cuencas Interjurisdiccionales, Juan Greco; la directora general de Gestión Integral de Aguas Subterráneas, Carina Arroyo, y personal técnico y administrativo.

La Pampa participó del aniversario de COIRCO

La celebración reunió a autoridades nacionales y provinciales, representantes de las jurisdicciones que integran actualmente el Comité Ejecutivo y de aquellas que formaron parte de su trayectoria, además de referentes del ámbito hídrico e invitados especiales.

El acto central reconoció los 50 años de trabajo de COIRCO, un organismo clave para la gestión interjurisdiccional del río Colorado, una cuenca estratégica para el desarrollo de las provincias que la integran y la administración consensuada de sus recursos.

La agenda abordó la gestión del riesgo hidrológico

Como parte de las actividades por el cincuentenario, el día previo se realizó la charla "Plan de Acción Federal de Gestión de Riesgo Hidrológico asociado al fenómeno de El Niño", organizada por el Consejo Hídrico Federal (COHIFE).

La propuesta permitió analizar la necesidad de fortalecer la planificación y la coordinación entre jurisdicciones ante escenarios hidrometeorológicos extremos y sus posibles efectos sobre los territorios y las poblaciones.

Luego se desarrolló el conversatorio "Desafíos para la gestión de cuencas en el siglo XXI. La experiencia de COIRCO". Cuatro referentes de la temática intercambiaron experiencias y reflexionaron sobre los desafíos de administrar los recursos hídricos en un contexto de creciente complejidad.

Cooperación entre provincias para gestionar el agua

La Secretaría de Recursos Hídricos pampeana señaló que su participación en el encuentro "reafirma la importancia que la Provincia otorga a los espacios de articulación interjurisdiccional, el intercambio de conocimientos y la construcción de consensos para una gestión responsable y sostenible del agua".

A lo largo de sus cinco décadas de trayectoria, COIRCO se consolidó como un ámbito de coordinación entre las provincias de la cuenca del río Colorado, donde el diálogo y la cooperación son fundamentales para atender los intereses y las necesidades de cada jurisdicción.