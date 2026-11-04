Por Hermes 4 de noviembre de 2026 a las 8:45 a. m. · 1 min de lectura

Este jueves se elige la terna que representará a jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas docentes en el Directorio del Instituto de Seguridad Social de La Pampa. Compiten tres listas.

Este jueves se realizan las elecciones para definir la terna que representará al sector docente pasivo en el Directorio del Instituto de Seguridad Social de La Pampa. La votación está destinada a jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas docentes.

Tres listas compiten por la representación docente

La lista Compromiso y Experiencia postula a Claudia Fernández, Griselda Giuliano y Mirta Pareyra. Por su parte, Nuevo Presente está integrado por Elsa Amrein, Sandra Velilla y Estela Maris Grumelli.

La tercera propuesta es Presencia Activa, que lleva como candidatos a Silvia Míguez, Alfredo Lara y Claudia Edith Roston.

Dónde votar en La Pampa

Se puede sufragar en las sedes de los Centros de Jubilados Docentes de Santa Rosa y General Pico. En otras localidades de la provincia, la votación se realiza en escuelas u otros espacios designados por la Junta Electoral.