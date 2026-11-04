Por Hermes 4 de noviembre de 2026 a las 8:00 a. m. · 1 min de lectura

El aniversario recordó el acuerdo que dio origen al Comité Interjurisdiccional del Río Colorado, integrado por cinco provincias. La agenda incluyó actividades sobre gestión del riesgo hidrológico y los desafíos de las cuencas.

El Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO) conmemoró el cincuentenario del Acuerdo del Colorado, firmado hace cincuenta años y que dispuso la creación del organismo. Para celebrar la fecha, se organizaron una serie de actividades en Bahía Blanca.

El comité está integrado por Mendoza, Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires. La celebración reunió a autoridades nacionales y provinciales, además de representantes de las jurisdicciones que forman parte de la entidad.

Actividades por los 50 años del COIRCO

En representación de la provincia participaron el secretario de Recursos Hídricos, José Gobbi; el subsecretario de Políticas Hídricas en Cuencas Interjurisdiccionales, Juan Greco; y la directora general de Gestión Integral de Aguas Subterráneas, Carina Arroyo. También asistieron integrantes de los equipos técnicos y administrativos del organismo.

Como parte de la agenda, durante la jornada previa se realizó la charla “Plan de Acción Federal de Gestión de Riesgo Hidrológico asociado al fenómeno de El Niño”, organizada por el Consejo Hídrico Federal (COHIFE).

Gestión de cuencas y recursos hídricos

Luego tuvo lugar el conversatorio “Desafíos para la gestión de cuencas en el siglo XXI. La experiencia de COIRCO”, con la participación de cuatro referentes de la temática.

El encuentro propició el intercambio de experiencias y la reflexión sobre los retos que plantea la administración de los recursos hídricos en un contexto de creciente complejidad.