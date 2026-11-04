El ministro pampeano Alfredo Intronati cuestionó los trabajos anunciados por el intendente de 25 de Mayo, Leonel Monsalve. Sostuvo que la ruta necesita una reconstrucción integral y que los arreglos parciales solo durarán poco tiempo.

El ministro de Obras y Servicios Públicos de La Pampa, Alfredo Intronati, cuestionó los trabajos anunciados para la Ruta Nacional 151 y afirmó que el bacheo previsto representa «más un maquillaje que otra cosa». Según advirtió, el deterioro de la calzada requiere una reconstrucción integral.

El intendente de 25 de Mayo, Leonel Monsalve, había anunciado obras tras realizar gestiones con el vocero presidencial, Adrián Ravier, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Intronati consideró que las intervenciones planteadas son parches y no resolverán los problemas de transitabilidad.

La Ruta 151 necesita una reconstrucción integral

«Estamos al tanto por toda la información que sale en los medios. Lo que nosotros creemos hoy es que la propuesta que está llevando adelante el Gobierno nacional en esta idea de bacheo es sinceramente más un maquillaje, porque la realidad es que hoy no hay ruta, no tenés una estructura para salir a bachear», afirmó el ministro.

Intronati comparó la situación de la 151 con la de otros corredores nacionales y señaló que no todas las rutas pueden recibir el mismo tipo de mantenimiento. «Bachear podés bachear la Ruta 5, como está haciendo la empresa que tiene concesionada la Ruta 5, pero hoy la 151 es una ruta que tenés que reiniciar de cero», sostuvo en declaraciones a Radio Kermés.

El bacheo, una solución de corto plazo

El funcionario indicó que la obra debe comenzar desde la base y contemplar la carpeta estructural. «Es una ruta que tenés que hacer desde la base, la carpeta. Todo lo que tiene la carpeta estructural tiene que ser de cero», explicó.

También advirtió que los arreglos parciales no eliminarán los problemas de fondo y que los pozos volverán a aparecer. «No va a resolver ninguna de las problemáticas. Va a poder garantizar durante un poco tiempo no tener que pasar por dentro de un pozo, pero poco tiempo se va a volver a generar en otro lugar o el mismo pozo», señaló.

Intronati recordó que a principios de año se realizaron trabajos de ese tipo, pero que no alcanzaron para solucionar el deterioro. Por ese motivo, rechazó la alternativa impulsada por el Gobierno nacional y reclamó una obra completa.

«Entonces no es seria la propuesta que se está llevando adelante. Es una ruta que hay que hacerla de nuevo, es una ruta que no se puede ir sosteniendo con un bacheo», concluyó.