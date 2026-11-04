Por Hermes 4 de noviembre de 2026 a las 8:00 a. m. · 2 min de lectura

El intendente Pablo Cervellini afirmó que más familias recurren al municipio para cubrir necesidades y pagar servicios. También destacó créditos para hogares y emprendimientos, y el funcionamiento de la huerta municipal.

La demanda de asistencia social en Conhello se duplicó en el último año, de acuerdo con el intendente Pablo Cervellini. “En el último año se duplicó la demanda social porque aumentaron las necesidades de las familias”, aseguró.

El jefe comunal señaló que personas que antes no necesitaban apoyo municipal ahora solicitan ayuda. “Muchas familias que antes no necesitaban ayuda municipal, hoy está solicitando ayuda social y el sector con mayores dificultades laborales son las mujeres”, expresó.

Más familias de Conhello piden ayuda para pagar servicios

Cervellini indicó que la comuna mantiene una situación económica estable, aunque registra un aumento de los pedidos de asistencia. “No está mal económicamente porque hemos administrado bien los recursos”, afirmó, y agregó que detectaron “un crecimiento importante de la demanda social para pagar los servicios”.

El intendente explicó que la actividad rural concentra buena parte de las oportunidades laborales de la zona y que, en general, esos puestos están orientados a los hombres. Por ese motivo, planteó la necesidad de generar alternativas de empleo para las mujeres. “Por eso, los créditos sociales que entregamos mayoritariamente están destinados a mujeres”, detalló.

Créditos sociales y apoyo a emprendimientos productivos

Semanas atrás, Cervellini y el ministro provincial de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Diego Álvarez, entregaron créditos del Programa Rucalhue a seis familias de Conhello. Los fondos se destinarán a realizar mejoras en sus viviendas.

Además, el Ministerio de Producción otorgó un crédito para construir un galpón “PYM”, donde se instalará una fábrica de aberturas. El espacio está “próximo a construirse”, indicó el intendente.

Cervellini anticipó que “en el transcurso de este mes” se entregarán nuevos créditos de la cartera social pampeana para acompañar y fortalecer emprendimientos productivos. “Tratamos de apoyar a la producción local para generar empleos”, señaló.

La huerta municipal abastece a instituciones y comercios

La comuna cuenta también con una huerta municipal integrada por siete invernaderos, en la que trabajan actualmente tres personas. “Ahora estamos con la plantación de verano, pero está funcionando muy bien este emprendimiento”, afirmó el intendente.

La producción se destina al comedor municipal y a la escuela. Otra parte se vende a comercios de la localidad y también se comercializa en Winifreda, Eduardo Castex y Santa Rosa.