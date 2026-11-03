Por Hermes 3 de noviembre de 2026 a las 5:45 p. m. · 1 min de lectura

El gobernador encabezará este martes 3 de noviembre la presentación del Plan de Integración Productiva con Vaca Muerta. En 25 de Mayo esperan el anuncio de un polo industrial vinculado con la actividad hidrocarburífera.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, encabezará este martes 3 de noviembre la presentación oficial del Plan de Integración Productiva con Vaca Muerta. El acto está previsto para las 17 en el Centro Cultural MEDASUR, en Santa Rosa, con la participación de autoridades del Gobierno provincial.

En 25 de Mayo hay expectativa por un posible anuncio relacionado con la creación de un polo industrial para la localidad, en el marco del plan que será presentado por el mandatario.

El posible polo industrial de 25 de Mayo

De acuerdo con la información que circula en la localidad, el predio se ubicaría en la intersección de las rutas nacionales 151 y provincial 20, frente al cruce. La zona es considerada estratégica para desarrollar actividades relacionadas con la industria hidrocarburífera.

La iniciativa buscaría facilitar la instalación de empresas de servicios que trabajan con Vaca Muerta, mediante el aprovechamiento de la ubicación de 25 de Mayo y de su cercanía con la actividad petrolera regional.

Inversiones y empleo en la región

El proyecto también tendría como objetivos impulsar nuevas inversiones, fortalecer el desarrollo de proveedores y generar puestos de trabajo para habitantes de la localidad y de la zona.

La propuesta estaría incluida en el Plan de Integración Productiva con Vaca Muerta, cuya presentación oficial se realizará en el Centro Cultural MEDASUR de Santa Rosa.