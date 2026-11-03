Luis Miguel Rodríguez y Alan Agustín Tapia recibieron penas de un año de prisión efectiva en dos juicios abreviados. Ambos fueron declarados reincidentes por condenas anteriores.

Dos hombres fueron condenados a un año de prisión efectiva en causas distintas por hechos de violencia ocurridos en Santa Rosa. Luis Miguel Rodríguez recibió la pena por apuñalar a un hombre de 29 años, mientras que Alan Agustín Tapia fue condenado por lesiones graves y desobediencia judicial.

El juez de control de Santa Rosa Carlos Ordas condenó a Rodríguez por lesiones graves dolosas. El ataque ocurrió durante la medianoche en una vivienda de la calle Conhelo, donde el acusado hirió con un cuchillo a la víctima. La lesión punzocortante afectó un riñón y puso en riesgo su vida; el hombre fue atendido en el hospital Favaloro.

La condena a Luis Miguel Rodríguez y los otros delitos

En la misma sentencia, Ordas declaró reincidente a Rodríguez y lo responsabilizó también por amenazas agravadas por el uso de armas, dos hechos de lesiones agravadas por el vínculo y amenazas simples. En uno de los episodios, apuntó a una mujer y le advirtió que la mataría. Las demás víctimas eran familiares directos y los hechos se encuadraron en las leyes 26.485, de Protección Integral contra las Mujeres, y 26.061, de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La causa se resolvió mediante un juicio abreviado presentado por el fiscal Facundo Bon Dergham, el defensor particular Benjamín Ortiz y el propio acusado, de 41 años, quien reconoció la autoría de los delitos. Tras verificar que se cumplieran los requisitos formales, Ordas homologó el acuerdo.

Al ser informada sobre los términos del acuerdo, la víctima del apuñalamiento pidió que Rodríguez recibiera una pena mayor. Sin embargo, el Código Procesal Penal de La Pampa reconoce el derecho de las víctimas a ser informadas, pero establece que sus respuestas no son vinculantes para la resolución del expediente.

Los antecedentes penales de Rodríguez

La reincidencia de Rodríguez se declaró por sus condenas previas. En 2017 recibió seis meses de prisión efectiva por robo simple, amenazas simples, hurto simple y resistencia a la autoridad; esa pena se unificó con otra anterior, dictada en 2016. En 2020 fue condenado a otros seis meses de prisión por lesiones leves calificadas por violencia de género y amenazas.

Alan Tapia, condenado por lesiones y desobediencia judicial

En otro juicio abreviado, Alan Agustín Tapia, de 27 años, recibió un año de prisión efectiva como autor de lesiones graves y desobediencia judicial. Este último delito ocurrió en un contexto de violencia de género.

La investigación fiscal preparatoria acreditó que el 4 de septiembre Tapia atacó a otro hombre en la intersección de Wilde y Hucal, en Santa Rosa. Le dio dos puntazos con un cuchillo en la zona inguinal derecha y le provocó heridas cortopunzantes en un brazo y un omóplato.

Además, alrededor de una hora antes había desobedecido una restricción de acercamiento a su pareja. La medida había sido dictada el 11 de agosto por el juez de control Néstor Ralli y tenía una duración de 60 días. Tapia permanece detenido desde los primeros días de septiembre.

El condenado también fue declarado reincidente por una sentencia anterior de un año de prisión en suspenso por robo simple en concurso real con hurto simple, a raíz de hechos ocurridos en 2018.