Por Hermes 3 de noviembre de 2026 a las 5:00 p. m. · 2 min de lectura

La propuesta municipal Conocé tu Capital recibió a visitantes de ambas localidades con un recorrido por espacios culturales, recreativos y turísticos de la capital pampeana.

Vecinos de Miguel Riglos y Colonia Santa Teresa visitaron Santa Rosa como parte de Conocé tu Capital, el programa municipal que invita a personas adultas de distintas localidades pampeanas a recorrer la ciudad y compartir experiencias.

La jornada comenzó en el Mercado Concentrador y continuó en El Molino, donde el grupo conversó con el intendente Luciano di Nápoli. El jefe comunal les explicó la iniciativa y sus objetivos.

“Este programa les permite a todos los pampeanos recorrer la capital de la provincia. Es la ciudad de todos y queremos que puedan conocerla y disfrutarla”, afirmó Di Nápoli.

Un recorrido por los espacios de Santa Rosa

Norma, vecina de Colonia Santa Teresa, valoró la posibilidad de conocer la ciudad desde otra perspectiva y visitar lugares que antes solo había visto de pasada.

“Está hermosa la ciudad. Pude pasear y conocer lugares que no conocía, porque las veces que vine era por cuestiones medicas. Esta vez pude disfrutar de otra manera, ver el nuevo Parque Lineal, la Laguna y lugares que siempre veía de pasada”, expresó.

La visita siguió en el Centro Municipal de Cultura, donde los participantes conocieron las propuestas culturales disponibles en distintos espacios de la ciudad. Después compartieron un almuerzo en el albergue municipal, intercambiaron anécdotas y se trasladaron a la Reserva La Malvina.

Conocé tu Capital, una propuesta de intercambio

Tras la merienda en el albergue, el itinerario incluyó el Parque Lineal y el centro de Santa Rosa. La jornada también tuvo una función de cine y una cena compartida en una pizzería.

Conocé tu Capital es una iniciativa de la Municipalidad de Santa Rosa que promueve el turismo y el intercambio entre la capital pampeana y las localidades del interior. El programa busca que personas adultas de distintos puntos de la provincia conozcan la ciudad, disfruten de sus espacios y compartan experiencias.