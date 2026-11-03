El Concejo Deliberante analiza exigir carteles preventivos en comercios y separar la iniciativa sobre bebidas energizantes de la regulación de vapeadores. Una entidad empresaria pidió evitar restricciones comerciales y los bloques solicitaron más tiempo para evaluar su planteo.

El Concejo Deliberante de Santa Rosa analiza dividir en dos ordenanzas un proyecto que aborda el uso de vapeadores y la prevención del consumo de bebidas energizantes. La propuesta sobre cigarrillos electrónicos podría avanzar en la próxima sesión, mientras que el debate sobre energizantes quedó para más adelante, tras la presentación de una cámara empresarial que cuestionó posibles restricciones comerciales.

El concejal Mariano Alfageme explicó que hay consenso entre los bloques para exigir la colocación de carteles en los comercios. La señalización advertiría sobre los riesgos del consumo excesivo y, en particular, de mezclar bebidas energizantes con alcohol.

Bebidas energizantes: prevención y cartelería en comercios

La venta de energizantes a menores de 18 años ya está prohibida en La Pampa por el Código Contravencional provincial. La normativa prevé multas e incluso la clausura de los establecimientos que incumplan. Por ese motivo, el proyecto municipal no busca crear una nueva prohibición de venta, sino reforzar la prevención y la información.

Durante el análisis en comisión participaron funcionarios vinculados con Salud Mental y Adicciones. Según explicó Alfageme, señalaron los posibles riesgos para la salud, entre ellos las complicaciones cardíacas asociadas a la combinación de bebidas energizantes y alcohol.

Una cámara empresarial pidió evitar restricciones comerciales

El tratamiento de esta parte de la iniciativa se demoró luego de que ingresara una nota de la cámara que agrupa a fabricantes de bebidas no alcohólicas, gaseosas y energizantes. El planteo fue acercado por el bloque del PRO y expresó el rechazo del sector a eventuales limitaciones comerciales.

La entidad sostuvo que estas bebidas representan alrededor del 40 por ciento de las ventas de kioscos y despensas. También planteó que, en lugar de prohibiciones o restricciones, se priorice la concientización, con responsabilidades compartidas entre el Estado, el sistema educativo y las familias.

Ante esa presentación, concejales de la oposición pidieron algunos días más para analizar los argumentos. De todas formas, Alfageme indicó que existe acuerdo entre los bloques para avanzar, al menos, con la exigencia de cartelería preventiva en los comercios.

Vapeadores: prohibición en espacios cerrados de acceso público

Por otro lado, el proyecto propone modificar la Ordenanza 3808/2007 para incorporar expresamente la prohibición de consumir cigarrillos electrónicos y vapeadores en todos los espacios cerrados de acceso al público. La medida alcanzaría tanto a los dispositivos con nicotina como a los que no contienen esa sustancia.

Así, la iniciativa original podría convertirse en dos ordenanzas: una para regular el uso de vapeadores en espacios cerrados y otra centrada en prevenir y concientizar sobre el consumo de energizantes y su combinación con alcohol. Alfageme estimó que la propuesta sobre vapeadores podría tratarse en la próxima sesión, mientras que la referida a las bebidas energizantes quedaría para un debate posterior.