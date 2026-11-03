Por Hermes 3 de noviembre de 2026 a las 5:00 p. m. · 2 min de lectura

Una ordenanza aprobó un programa para que los trabajadores municipales completen sus estudios obligatorios, con adecuaciones laborales y reconocimiento en la carrera administrativa. Además, la ciudad realizará el 28 de noviembre la quinta edición de La Noche de los Museos.

El Concejo Deliberante de General Acha aprobó un programa para que los trabajadores municipales puedan finalizar sus estudios obligatorios. La iniciativa contempla beneficios laborales para quienes retomen su formación y establece que completar ese recorrido educativo será valorado dentro de la carrera administrativa.

La medida quedó formalizada mediante la Ordenanza 37/2026, sancionada el 7 de octubre. Alcanza al personal de planta permanente y a los empleados contratados de la Municipalidad.

Beneficios laborales para completar los estudios

Entre las herramientas previstas figuran la posibilidad de adecuar los horarios laborales para facilitar la asistencia a clases, otorgar licencias para rendir exámenes y coordinar acciones con instituciones educativas de la localidad.

La Dirección de Educación, Niñez y Adolescencia acompañará a los trabajadores interesados, gestionará las inscripciones, hará un seguimiento de sus trayectorias educativas y articulará con establecimientos y centros de formación.

La educación será valorada en la carrera administrativa

Uno de los puntos centrales de la ordenanza establece que finalizar los estudios será considerado un antecedente positivo en la carrera administrativa municipal. El programa busca promover el acceso a la educación y reconocer el esfuerzo de quienes decidan completar su formación.

La propuesta está dirigida a empleados que, por razones laborales, familiares o sociales, interrumpieron sus estudios y no pudieron terminar los niveles obligatorios. Con esta política, el municipio vincula el acompañamiento educativo con el desarrollo laboral y la generación de nuevas oportunidades.

La Noche de los Museos vuelve a General Acha

La ciudad realizará el 28 de noviembre la quinta edición de La Noche de los Museos, una propuesta cultural que busca poner en valor la historia, el patrimonio y la identidad local mediante recorridos por edificios emblemáticos.

La actividad comenzará a las 21 y tendrá como escenarios la Iglesia La Inmaculada, el Centro Histórico Cultural y el Multiespacio, que abrirán sus puertas para recibir a vecinos y visitantes.

En cada espacio habrá propuestas temáticas, distintos ambientes y artistas en escena. La iniciativa invita al público a conocer la historia de los edificios y descubrir el patrimonio que forma parte de la identidad de General Acha.

En su quinta edición, la actividad convertirá nuevamente los espacios históricos de la localidad en escenarios de encuentro, memoria y cultura.